Головна страва на Спас: готуємо печені яблука з медом та корицею в мікрохвильовій печі

Такий десерт стане королем столу

Не за горами Медовий Спас з його незрівнянними медовими та яблучними смаколиками. А що, якщо поєднати ці два продукти та приготувати печені яблука з медом, корицею в мікрохвильовій печі?

Такий швидкий бюджетний варіант пригостити несподіваних гостей або смачно та солодко перекусити самому пропонує Shuba. Десерт вийде цілісним, красивим і, у поєднанні з іншими інгредієнтами, дуже корисним, привабливим та простим у приготуванні. Дивовижний аромат і смак зведуть з розуму кожного, хто спробує хоча б шматочок цієї неймовірної смакоти.

Як приготувати печені яблука з медом і корицею в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

яблука — 1 шт.;

мед — 1 ст. л.;

кориця мелена — 1 ч. л.;

імбир мелений — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Яблука помийте та обітріть. Вийміть із них серцевину, не пошкодивши цілісність яблука — так вміст не витече назовні. В отвір налийте мед, додайте мелену корицю та імбир, все ретельно перемішайте та відправте десерт у мікрохвильову піч на 5-7 хвилин. Після закінчення зазначеного часу страва готова, дістаньте її та насолоджуйтесь!

До речі, з яблук можна приготувати незвичайне сухе варення за рецептом "Телеграф". Спробуйте і не відірветься!