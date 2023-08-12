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Головна страва на Спас: готуємо печені яблука з медом та корицею в мікрохвильовій печі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні, корисні та поживні запечені яблука
Смачні, корисні та поживні запечені яблука. Фото shuba.life

Такий десерт стане королем столу

Не за горами Медовий Спас з його незрівнянними медовими та яблучними смаколиками. А що, якщо поєднати ці два продукти та приготувати печені яблука з медом, корицею в мікрохвильовій печі?

Такий швидкий бюджетний варіант пригостити несподіваних гостей або смачно та солодко перекусити самому пропонує Shuba. Десерт вийде цілісним, красивим і, у поєднанні з іншими інгредієнтами, дуже корисним, привабливим та простим у приготуванні. Дивовижний аромат і смак зведуть з розуму кожного, хто спробує хоча б шматочок цієї неймовірної смакоти.

Як приготувати печені яблука з медом і корицею в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

  • яблука — 1 шт.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • кориця мелена — 1 ч. л.;
  • імбир мелений — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте та обітріть. Вийміть із них серцевину, не пошкодивши цілісність яблука — так вміст не витече назовні.
  2. В отвір налийте мед, додайте мелену корицю та імбир, все ретельно перемішайте та відправте десерт у мікрохвильову піч на 5-7 хвилин. Після закінчення зазначеного часу страва готова, дістаньте її та насолоджуйтесь!

До речі, з яблук можна приготувати незвичайне сухе варення за рецептом "Телеграф". Спробуйте і не відірветься!

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#Рецепт #Яблука #Медовий Спас #Готуємо вдома