Півпачки макаронів — і всі ситі: теплий салат за цим рецептом сім’я уплітатиме через 20 хвилин

Смачна, незвичайна та корисна страва

Салати — це завжди чудовий варіант для святкового столу або домашніх посиденьок. Овочеві або з м’ясом, холодні чи теплі – їх існує така неймовірна кількість, що салати не зможуть набриднути.

Сьогодні ми з "Сенсацією" пропонуємо незвичайний рецепт теплого салату з макаронами та консервованим тунцем. Це незвичайне блюдо повністю здивує і ваших близьких, і ваших гостей своїм незвичайним поєднанням інгредієнтів. Ви точно заслужите собі звання досвідченого кулінара!

Як приготувати теплий салат з макаронами та консервованим тунцем

Інгредієнти

Для салату:

вода – 1 літр;

сіль — 1/2 ч. л.;

макарони – 250 г;

цибуля – 1 штука

солодкий перець зелений чи червоний – 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

зелене яблуко – 1 шт.;

лаймовий сік;

консервована кукурудза – 90 г;

сушений чебрець — 3 г;

консервований тунець – 300 г.

Для соусу:

соєвий соус – 50 мл;

гірчиця – 50 г;

кетчуп – 50 г;

майонез;

оливкова олія – 50 мл;

лимонний сік – 30 мл;

сіль, чорний перець – по 3 г.

Спосіб приготування:

Відваріть макарони у кип’яченій підсоленій воді. Овочі помийте, наріжте кубиками, помістіть в одну велику миску. Додайте консервовану кукурудзу, теплі макарони, консервований тунець і перемішайте. Для приготування соусу перемішайте всі інгредієнти. Додайте заправку в салат, перемішайте і подавайте на стіл.

До речі, якщо ви любитель салатів, радимо звернути увагу на крабовий салат із плавленим сиром за рецептом "Телеграфа". Він не лише смачний, а й готується дуже швидко.