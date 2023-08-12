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Півпачки макаронів — і всі ситі: теплий салат за цим рецептом сім’я уплітатиме через 20 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Теплий салат із тунцем доречний і на святковий стіл, і для сімейних посиденьок
Теплий салат із тунцем доречний і на святковий стіл, і для сімейних посиденьок. Фото sensatsiya.com

Смачна, незвичайна та корисна страва

Салати — це завжди чудовий варіант для святкового столу або домашніх посиденьок. Овочеві або з м’ясом, холодні чи теплі – їх існує така неймовірна кількість, що салати не зможуть набриднути.

Сьогодні ми з "Сенсацією" пропонуємо незвичайний рецепт теплого салату з макаронами та консервованим тунцем. Це незвичайне блюдо повністю здивує і ваших близьких, і ваших гостей своїм незвичайним поєднанням інгредієнтів. Ви точно заслужите собі звання досвідченого кулінара!

Як приготувати теплий салат з макаронами та консервованим тунцем

Інгредієнти

Для салату:

  • вода – 1 літр;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • макарони – 250 г;
  • цибуля – 1 штука
  • солодкий перець зелений чи червоний – 1 шт.;
  • огірок – 1 шт.;
  • зелене яблуко – 1 шт.;
  • лаймовий сік;
  • консервована кукурудза – 90 г;
  • сушений чебрець — 3 г;
  • консервований тунець – 300 г.

Для соусу:

  • соєвий соус – 50 мл;
  • гірчиця – 50 г;
  • кетчуп – 50 г;
  • майонез;
  • оливкова олія – 50 мл;
  • лимонний сік – 30 мл;
  • сіль, чорний перець – по 3 г.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть макарони у кип’яченій підсоленій воді.
  2. Овочі помийте, наріжте кубиками, помістіть в одну велику миску. Додайте консервовану кукурудзу, теплі макарони, консервований тунець і перемішайте.
  3. Для приготування соусу перемішайте всі інгредієнти.
  4. Додайте заправку в салат, перемішайте і подавайте на стіл.

До речі, якщо ви любитель салатів, радимо звернути увагу на крабовий салат із плавленим сиром за рецептом "Телеграфа". Він не лише смачний, а й готується дуже швидко.

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