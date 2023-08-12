Півпачки макаронів — і всі ситі: теплий салат за цим рецептом сім’я уплітатиме через 20 хвилин
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Смачна, незвичайна та корисна страва
Салати — це завжди чудовий варіант для святкового столу або домашніх посиденьок. Овочеві або з м’ясом, холодні чи теплі – їх існує така неймовірна кількість, що салати не зможуть набриднути.
Сьогодні ми з "Сенсацією" пропонуємо незвичайний рецепт теплого салату з макаронами та консервованим тунцем. Це незвичайне блюдо повністю здивує і ваших близьких, і ваших гостей своїм незвичайним поєднанням інгредієнтів. Ви точно заслужите собі звання досвідченого кулінара!
Як приготувати теплий салат з макаронами та консервованим тунцем
Інгредієнти
Для салату:
- вода – 1 літр;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- макарони – 250 г;
- цибуля – 1 штука
- солодкий перець зелений чи червоний – 1 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- зелене яблуко – 1 шт.;
- лаймовий сік;
- консервована кукурудза – 90 г;
- сушений чебрець — 3 г;
- консервований тунець – 300 г.
Для соусу:
- соєвий соус – 50 мл;
- гірчиця – 50 г;
- кетчуп – 50 г;
- майонез;
- оливкова олія – 50 мл;
- лимонний сік – 30 мл;
- сіль, чорний перець – по 3 г.
Спосіб приготування:
- Відваріть макарони у кип’яченій підсоленій воді.
- Овочі помийте, наріжте кубиками, помістіть в одну велику миску. Додайте консервовану кукурудзу, теплі макарони, консервований тунець і перемішайте.
- Для приготування соусу перемішайте всі інгредієнти.
- Додайте заправку в салат, перемішайте і подавайте на стіл.
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