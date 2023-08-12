Якщо не хочеться стояти біля плити: рецепт найпростішого салату з помідорів
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Просто замаринуйте помідори — і результат не забариться
Нарізані томати, заправка з олією, перець, часник, зелень — звичайний набір для літнього салату. Але варто порізати помідор по-іншому і залишити трохи помаринуватися — і ви не впізнаєте смаку звичної страви.
Такий салат за рецептом Shuba дуже простий у приготуванні. Ви можете додати до нього улюблений мікс трав, взяти яблучний або білий простий оцет замість винного – у будь-якому випадку у вас вийде неймовірна смакота!
Як приготувати салат з помідорів
Інгредієнти на 4 порції:
- олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
- білий винний оцет — 1 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- цукор — 1.5 ч. л.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- кріп, пучок — 0.5 шт.;
- кінза, пучок — 0.5 шт.;
- томати — 500 г.
Спосіб приготування:
- Для заправки змішайте олію, оцет, воду, сіль та цукор.
- Наріжте кріп та кінзу. Солодкий перець розріжте на чотири частини, натріть на тертці до шкірки. Видавіть на нього часник через прес або натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте.
- У тарілці шарами викладіть помідори, перець із часником, зелень і кожен шар полийте заправкою. Поставте салат у холодильник на 2 години.
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