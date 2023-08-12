Якщо не хочеться стояти біля плити: рецепт найпростішого салату з помідорів

Просто замаринуйте помідори — і результат не забариться

Нарізані томати, заправка з олією, перець, часник, зелень — звичайний набір для літнього салату. Але варто порізати помідор по-іншому і залишити трохи помаринуватися — і ви не впізнаєте смаку звичної страви.

Такий салат за рецептом Shuba дуже простий у приготуванні. Ви можете додати до нього улюблений мікс трав, взяти яблучний або білий простий оцет замість винного – у будь-якому випадку у вас вийде неймовірна смакота!

Як приготувати салат з помідорів

Інгредієнти на 4 порції:

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;

білий винний оцет — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

сіль — 0.5 ч. л.;

цукор — 1.5 ч. л.;

перець солодкий — 1 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

кріп, пучок — 0.5 шт.;

кінза, пучок — 0.5 шт.;

томати — 500 г.

Спосіб приготування:

Для заправки змішайте олію, оцет, воду, сіль та цукор. Наріжте кріп та кінзу. Солодкий перець розріжте на чотири частини, натріть на тертці до шкірки. Видавіть на нього часник через прес або натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте. У тарілці шарами викладіть помідори, перець із часником, зелень і кожен шар полийте заправкою. Поставте салат у холодильник на 2 години.

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