І до Спаса, і для довгих сімейних посиденьок: варення з яблук з маком будуть їсти ложками

Готуйте дуже багато — цю смакоту змітатимуть за секунду

Ось-ось усі християни святкуватимуть Медовий Спас, а це означає, що необхідно запасатися незвичайними рецептами. Варення з яблук з маком — це не тільки смакота до свята, а ще й приголомшливий десерт на зиму.

Приготувати варення за рецептом Shuba неймовірно просто, до того ж вимагає мінімальної кількості інгредієнтів. Взимку це буде найкращим солодким доповненням для тостів, вівсяних пластівців, йогурту та випічки!

Як приготувати варення з яблук з маком

Інгредієнти на 4 порції :

яблука — 1 кг;

мак — 20 г;

цукор — 300 г;

вода — 120 мл;

сода харчова — 10 г.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, обсушіть, видаліть серцевини та наріжте дрібними кубиками. Соду розчиніть у 600-700 мл води. У цей розчин на годину відправте яблука, після чого добре їх промийте під проточною водою. Закип’ятіть воду, додайте цукор та заважайте до повного розчинення цукру. Сюди відправте шматочки яблук і промитий мак, перемішайте і доведіть до кипіння. Варіть варення на маленькому вогні 20 хвилин, поки сироп не загусне, а яблука не набудуть прозорого карамельного кольору. Залишіть масу до повного остигання, після чого розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.

Якщо любите яблука, пропонуємо їх запекти з медом та родзинками. Вийде смакота — пальчики оближете!