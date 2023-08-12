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І до Спаса, і для довгих сімейних посиденьок: варення з яблук з маком будуть їсти ложками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Варення з яблук з маком — незвичайна насолода
Варення з яблук з маком — незвичайна насолода. Фото shuba.life

Готуйте дуже багато — цю смакоту змітатимуть за секунду

Ось-ось усі християни святкуватимуть Медовий Спас, а це означає, що необхідно запасатися незвичайними рецептами. Варення з яблук з маком — це не тільки смакота до свята, а ще й приголомшливий десерт на зиму.

Приготувати варення за рецептом Shuba неймовірно просто, до того ж вимагає мінімальної кількості інгредієнтів. Взимку це буде найкращим солодким доповненням для тостів, вівсяних пластівців, йогурту та випічки!

Як приготувати варення з яблук з маком

Інгредієнти на 4 порції :

  • яблука — 1 кг;
  • мак — 20 г;
  • цукор — 300 г;
  • вода — 120 мл;
  • сода харчова — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте, обсушіть, видаліть серцевини та наріжте дрібними кубиками.
  2. Соду розчиніть у 600-700 мл води. У цей розчин на годину відправте яблука, після чого добре їх промийте під проточною водою.
  3. Закип’ятіть воду, додайте цукор та заважайте до повного розчинення цукру. Сюди відправте шматочки яблук і промитий мак, перемішайте і доведіть до кипіння.
  4. Варіть варення на маленькому вогні 20 хвилин, поки сироп не загусне, а яблука не набудуть прозорого карамельного кольору.
  5. Залишіть масу до повного остигання, після чого розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.

Якщо любите яблука, пропонуємо їх запекти з медом та родзинками. Вийде смакота — пальчики оближете!

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