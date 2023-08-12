І до Спаса, і для довгих сімейних посиденьок: варення з яблук з маком будуть їсти ложками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуйте дуже багато — цю смакоту змітатимуть за секунду
Ось-ось усі християни святкуватимуть Медовий Спас, а це означає, що необхідно запасатися незвичайними рецептами. Варення з яблук з маком — це не тільки смакота до свята, а ще й приголомшливий десерт на зиму.
Приготувати варення за рецептом Shuba неймовірно просто, до того ж вимагає мінімальної кількості інгредієнтів. Взимку це буде найкращим солодким доповненням для тостів, вівсяних пластівців, йогурту та випічки!
Як приготувати варення з яблук з маком
Інгредієнти на 4 порції :
- яблука — 1 кг;
- мак — 20 г;
- цукор — 300 г;
- вода — 120 мл;
- сода харчова — 10 г.
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, обсушіть, видаліть серцевини та наріжте дрібними кубиками.
- Соду розчиніть у 600-700 мл води. У цей розчин на годину відправте яблука, після чого добре їх промийте під проточною водою.
- Закип’ятіть воду, додайте цукор та заважайте до повного розчинення цукру. Сюди відправте шматочки яблук і промитий мак, перемішайте і доведіть до кипіння.
- Варіть варення на маленькому вогні 20 хвилин, поки сироп не загусне, а яблука не набудуть прозорого карамельного кольору.
- Залишіть масу до повного остигання, після чого розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.
Якщо любите яблука, пропонуємо їх запекти з медом та родзинками. Вийде смакота — пальчики оближете!