Один секретний інгредієнт у тісті — і вареники та пельмені будуть неймовірними

Весь секрет пельменів та вареників — у правильному тісті

Ми розповідали, як приготувати цікаві пельмені з кабачком. Як і будь-яка страва з вареного тіста, смак пельменів залежить саме від "обгортки", в якій лежить апетитна начинка.

Мабуть, кожна українська родина має свої рецепти приготування тіста для вареників чи пельменів. А якщо і немає, то не біда — на порталі "1 хвилина" поділились дуже цікавим способом приготування тіста. Воно підходить для вареників, пельменів, галушок тощо.

Інгредієнти:

250 мл кефіру

350-400 г борошна

1 яйце

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки солі

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Борошно обов’язково треба просіяти, щоб воно наситилося киснем. Саме це — запорука пухкого тіста. В середині борошняної гірки робимо лунку та розбиваємо в неї яйце. Поступово замішуючи тісто, додаємо кисляк. Потім — соду та сіль. Добре вимішуємо тісто на столі. Воно не повинно бути щільним, хай навіть буде трішечки липнути до рук.

Після приготування обовязково дайте тісту постояти та відпочити у мисці, накритій рушником. В цей час буде зручно робити начинку: варити картоплю, смажити капусту, гриби тощо. Таке тісто підійде і для запечених пельменів.