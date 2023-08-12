Один секретний інгредієнт у тісті — і вареники та пельмені будуть неймовірними
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Весь секрет пельменів та вареників — у правильному тісті
Ми розповідали, як приготувати цікаві пельмені з кабачком. Як і будь-яка страва з вареного тіста, смак пельменів залежить саме від "обгортки", в якій лежить апетитна начинка.
Мабуть, кожна українська родина має свої рецепти приготування тіста для вареників чи пельменів. А якщо і немає, то не біда — на порталі "1 хвилина" поділились дуже цікавим способом приготування тіста. Воно підходить для вареників, пельменів, галушок тощо.
Інгредієнти:
- 250 мл кефіру
- 350-400 г борошна
- 1 яйце
- 0,5 чайної ложки соди
- 0,5 чайної ложки солі
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Борошно обов’язково треба просіяти, щоб воно наситилося киснем. Саме це — запорука пухкого тіста.
- В середині борошняної гірки робимо лунку та розбиваємо в неї яйце. Поступово замішуючи тісто, додаємо кисляк. Потім — соду та сіль.
- Добре вимішуємо тісто на столі. Воно не повинно бути щільним, хай навіть буде трішечки липнути до рук.
Після приготування обовязково дайте тісту постояти та відпочити у мисці, накритій рушником. В цей час буде зручно робити начинку: варити картоплю, смажити капусту, гриби тощо. Таке тісто підійде і для запечених пельменів.