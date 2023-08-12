Страва на всю сім’ю за лічені хвилини: ситний пісний салат
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Закуска виходить дуже смачною та ситною
Ми розповідали, як приготувати смачний салат з яблуками. Тепер ділимось простим рецептом пісної, але дуже ситної горіхової закуски.
Для її приготування знадобиться мінімум часу. Салат підійде як на щодень, так і до святкового столу. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 370 г помідорів;
- 250 г огірків;
- 150 г болгарського перцю;
- 70 г ріпчастої цибулі;
- 50 г салатного міксу;
- 100 г волоських горіхів;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст. л. винного оцту;
- сіль та спеції до смаку;
- свіжа петрушка.
Спосіб приготування:
- Маринуємо цибулю. Нарізаємо її півкільцями, додаємо трохи води та винний оцет. В такому вигляді залишаємо на декілька хвилин.
- Нарізаємо помідори, огірки та болгарський перець. В миску викладаємо салатний мікс. Додаємо до нього овочі та перемішуємо.
- Волоські горіхи прогріваємо на сухій сковорідці. Коли трохи охолонуть, подрібнюємо їх та додаємо до салату.
- Дрібно кришимо петрушку й часник. Відправляємо все в миску, додаємо сіль, перець та оливкову олію. Ретельно перемішуємо.
Готовий салат подаємо до столу одразу — поки овочі не встигли випустити багато соку. Так він буде найсмачніший. Також ми ділились рецептом смачних огіркових ролів.