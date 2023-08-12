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Страва на всю сім’ю за лічені хвилини: ситний пісний салат

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий салат можна і до сніданку, і на святковий стіл
Такий салат можна і до сніданку, і на святковий стіл. Фото 1plus1.ua

Закуска виходить дуже смачною та ситною

Ми розповідали, як приготувати смачний салат з яблуками. Тепер ділимось простим рецептом пісної, але дуже ситної горіхової закуски.

Для її приготування знадобиться мінімум часу. Салат підійде як на щодень, так і до святкового столу. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • 370 г помідорів;
  • 250 г огірків;
  • 150 г болгарського перцю;
  • 70 г ріпчастої цибулі;
  • 50 г салатного міксу;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ст. л. винного оцту;
  • сіль та спеції до смаку;
  • свіжа петрушка.

Спосіб приготування:

  1. Маринуємо цибулю. Нарізаємо її півкільцями, додаємо трохи води та винний оцет. В такому вигляді залишаємо на декілька хвилин.
  2. Нарізаємо помідори, огірки та болгарський перець. В миску викладаємо салатний мікс. Додаємо до нього овочі та перемішуємо.
  3. Волоські горіхи прогріваємо на сухій сковорідці. Коли трохи охолонуть, подрібнюємо їх та додаємо до салату.
  4. Дрібно кришимо петрушку й часник. Відправляємо все в миску, додаємо сіль, перець та оливкову олію. Ретельно перемішуємо.

Готовий салат подаємо до столу одразу — поки овочі не встигли випустити багато соку. Так він буде найсмачніший. Також ми ділились рецептом смачних огіркових ролів.

Теги:
#Рецепт #Салат #Піст #Корисні горіхи