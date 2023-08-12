Страва на всю сім’ю за лічені хвилини: ситний пісний салат

Закуска виходить дуже смачною та ситною

Ми розповідали, як приготувати смачний салат з яблуками. Тепер ділимось простим рецептом пісної, але дуже ситної горіхової закуски.

Для її приготування знадобиться мінімум часу. Салат підійде як на щодень, так і до святкового столу. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

370 г помідорів;

250 г огірків;

150 г болгарського перцю;

70 г ріпчастої цибулі;

50 г салатного міксу;

100 г волоських горіхів;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ст. л. винного оцту;

сіль та спеції до смаку;

свіжа петрушка.

Спосіб приготування:

Маринуємо цибулю. Нарізаємо її півкільцями, додаємо трохи води та винний оцет. В такому вигляді залишаємо на декілька хвилин. Нарізаємо помідори, огірки та болгарський перець. В миску викладаємо салатний мікс. Додаємо до нього овочі та перемішуємо. Волоські горіхи прогріваємо на сухій сковорідці. Коли трохи охолонуть, подрібнюємо їх та додаємо до салату. Дрібно кришимо петрушку й часник. Відправляємо все в миску, додаємо сіль, перець та оливкову олію. Ретельно перемішуємо.

Готовий салат подаємо до столу одразу — поки овочі не встигли випустити багато соку. Так він буде найсмачніший. Також ми ділились рецептом смачних огіркових ролів.