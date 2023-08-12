Королівська закуска — з найдешевшого сала: цей маринад буде з вами роками

Чудовий спосіб засолювання

Ми розповідали про те, як смачно засолити сало. Тепер ділимось ще одним рецептом — швидким та простим.

На порталі "1 хвилина" розповіли про простий спосіб приготувати найсмачнішу українську закуску за лічені хвилини. Таке сало виходить дуже смачним.

Інгредієнти:

1 кілограм сала;

1 літр води;

4,5 столові ложки солі;

червоний перець;

сіль великого помолу;

куркума;

сушений кріп;

гвоздика;

лавровий лист;

кориця;

мускатний горіх;

хмелі-сунелі;

коріандр.

Спосіб приготування:

Для приготування цим способом найкраще підійде шпондер – сало з прожилками м’яса. Його слід нарізати великими шматками та залити літром води. Ставимо каструлю з водою на вогонь. Проварюємо впродовж 2-3 хвилин. Вогонь вимикаємо, додаємо у сало 4,5 столові ложки солі. В такому вигляді його слід залишити на 12 годин. Коли цей час сплине, дістаємо сало з розсолу та обтираємо його паперовим рушником. Натираємо майже готове сало спеціями. Шматочки загортаємо у харчову плівку та залишаємо ще на 12 годин у холодильнику.

Сало виходить дуже смачним, але зберігати його можна не більш як місяць. Втім, воно зникне з холодильника набагато швидше. Сало за цим рецептом дуже смакує до українського борщу.