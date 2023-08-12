Королівська закуска — з найдешевшого сала: цей маринад буде з вами роками
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Чудовий спосіб засолювання
Ми розповідали про те, як смачно засолити сало. Тепер ділимось ще одним рецептом — швидким та простим.
На порталі "1 хвилина" розповіли про простий спосіб приготувати найсмачнішу українську закуску за лічені хвилини. Таке сало виходить дуже смачним.
Інгредієнти:
- 1 кілограм сала;
- 1 літр води;
- 4,5 столові ложки солі;
- червоний перець;
- сіль великого помолу;
- куркума;
- сушений кріп;
- гвоздика;
- лавровий лист;
- кориця;
- мускатний горіх;
- хмелі-сунелі;
- коріандр.
Спосіб приготування:
- Для приготування цим способом найкраще підійде шпондер – сало з прожилками м’яса. Його слід нарізати великими шматками та залити літром води.
- Ставимо каструлю з водою на вогонь. Проварюємо впродовж 2-3 хвилин.
- Вогонь вимикаємо, додаємо у сало 4,5 столові ложки солі. В такому вигляді його слід залишити на 12 годин.
- Коли цей час сплине, дістаємо сало з розсолу та обтираємо його паперовим рушником. Натираємо майже готове сало спеціями.
- Шматочки загортаємо у харчову плівку та залишаємо ще на 12 годин у холодильнику.
Сало виходить дуже смачним, але зберігати його можна не більш як місяць. Втім, воно зникне з холодильника набагато швидше. Сало за цим рецептом дуже смакує до українського борщу.