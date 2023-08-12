Рус

Королівська закуска — з найдешевшого сала: цей маринад буде з вами роками

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий рецепт солоного сала
Простий рецепт солоного сала. Фото odnaminyta.com

Чудовий спосіб засолювання

Ми розповідали про те, як смачно засолити сало. Тепер ділимось ще одним рецептом — швидким та простим.

На порталі "1 хвилина" розповіли про простий спосіб приготувати найсмачнішу українську закуску за лічені хвилини. Таке сало виходить дуже смачним.

Інгредієнти:

  • 1 кілограм сала;
  • 1 літр води;
  • 4,5 столові ложки солі;
  • червоний перець;
  • сіль великого помолу;
  • куркума;
  • сушений кріп;
  • гвоздика;
  • лавровий лист;
  • кориця;
  • мускатний горіх;
  • хмелі-сунелі;
  • коріандр.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування цим способом найкраще підійде шпондер – сало з прожилками м’яса. Його слід нарізати великими шматками та залити літром води.
  2. Ставимо каструлю з водою на вогонь. Проварюємо впродовж 2-3 хвилин.
  3. Вогонь вимикаємо, додаємо у сало 4,5 столові ложки солі. В такому вигляді його слід залишити на 12 годин.
  4. Коли цей час сплине, дістаємо сало з розсолу та обтираємо його паперовим рушником. Натираємо майже готове сало спеціями.
  5. Шматочки загортаємо у харчову плівку та залишаємо ще на 12 годин у холодильнику.

Сало виходить дуже смачним, але зберігати його можна не більш як місяць. Втім, воно зникне з холодильника набагато швидше. Сало за цим рецептом дуже смакує до українського борщу.

Теги:
#Рецепт #Спеції #Сало