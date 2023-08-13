Ще один хітовий рецепт до Медового Спасу: солодкі слойки з маком родом з дитинства

Десерт, від якого неможливо відмовитись!

До Медового Спасу традиційно готують страви з маковою начинкою. Це чудовий компонент будь-якої випічки. Пам’ятайте, з яким задоволенням ми ласували слойками з маком у дитинстві. А що, якщо спробувати приготувати такі самі?

Рецепт від Shuba – простий: для нього вам знадобиться лише мак, листкове тісто, цукор, вода і за бажанням – цукрова пудра. Однак результат перевершить усі очікування: буквально з першим шматочком ви отримаєте нереальну насолоду.

Як приготувати слойки з маком

Інгредієнти на 10 порцій:

мак — 100 г;

листкове тісто — 500 г;

цукор — 3 ст. л.;

вода — 1 склянка;

цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Мак залийте водою, поставте на середній вогонь. Доведіть його до кипіння і проваріть 5 хвилин — він повинен розпаритися. Вимкніть вогонь, воду злийте. Мак і цукор викладіть у чашу блендера і подрібніть. Листкове тісто розкотіть тонким шаром, рівномірно розподіліть макову начинку. Поверніть у рулет і наріжте невеликими шматочками. Деко застеліть пергаментним папером. Духовку розігрійте до 180 градусів. Кожну заготівлю покладіть на лист, поставте в духовку і випікайте 25-30 хвилин. Готові слойки охолодіть і посипте цукровою пудрою.

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