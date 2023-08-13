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Ще один хітовий рецепт до Медового Спасу: солодкі слойки з маком родом з дитинства

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматні слойки з маком піднімуть настрій усім
Ароматні слойки з маком піднімуть настрій усім. Фото shuba.life

Десерт, від якого неможливо відмовитись!

До Медового Спасу традиційно готують страви з маковою начинкою. Це чудовий компонент будь-якої випічки. Пам’ятайте, з яким задоволенням ми ласували слойками з маком у дитинстві. А що, якщо спробувати приготувати такі самі?

Рецепт від Shuba – простий: для нього вам знадобиться лише мак, листкове тісто, цукор, вода і за бажанням – цукрова пудра. Однак результат перевершить усі очікування: буквально з першим шматочком ви отримаєте нереальну насолоду.

Як приготувати слойки з маком

Інгредієнти на 10 порцій:

  • мак — 100 г;
  • листкове тісто — 500 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • вода — 1 склянка;
  • цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Мак залийте водою, поставте на середній вогонь. Доведіть його до кипіння і проваріть 5 хвилин — він повинен розпаритися. Вимкніть вогонь, воду злийте.
  2. Мак і цукор викладіть у чашу блендера і подрібніть.
  3. Листкове тісто розкотіть тонким шаром, рівномірно розподіліть макову начинку. Поверніть у рулет і наріжте невеликими шматочками.
  4. Деко застеліть пергаментним папером. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  5. Кожну заготівлю покладіть на лист, поставте в духовку і випікайте 25-30 хвилин.
  6. Готові слойки охолодіть і посипте цукровою пудрою.

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Теги:
#Рецепт #Мак #Медовий Спас #Слойки #Готуємо вдома