Ще один хітовий рецепт до Медового Спасу: солодкі слойки з маком родом з дитинства
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Десерт, від якого неможливо відмовитись!
До Медового Спасу традиційно готують страви з маковою начинкою. Це чудовий компонент будь-якої випічки. Пам’ятайте, з яким задоволенням ми ласували слойками з маком у дитинстві. А що, якщо спробувати приготувати такі самі?
Рецепт від Shuba – простий: для нього вам знадобиться лише мак, листкове тісто, цукор, вода і за бажанням – цукрова пудра. Однак результат перевершить усі очікування: буквально з першим шматочком ви отримаєте нереальну насолоду.
Як приготувати слойки з маком
Інгредієнти на 10 порцій:
- мак — 100 г;
- листкове тісто — 500 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- вода — 1 склянка;
- цукрова пудра — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Мак залийте водою, поставте на середній вогонь. Доведіть його до кипіння і проваріть 5 хвилин — він повинен розпаритися. Вимкніть вогонь, воду злийте.
- Мак і цукор викладіть у чашу блендера і подрібніть.
- Листкове тісто розкотіть тонким шаром, рівномірно розподіліть макову начинку. Поверніть у рулет і наріжте невеликими шматочками.
- Деко застеліть пергаментним папером. Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Кожну заготівлю покладіть на лист, поставте в духовку і випікайте 25-30 хвилин.
- Готові слойки охолодіть і посипте цукровою пудрою.
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