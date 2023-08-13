На це варення підуть кілограми гарбуза: вам навіть варити його не доведеться
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Неймовірно корисна смакота без особливих клопотів
Гарбуз – яскравий продукт, без якого важко уявити сезонне меню. Це дуже корисний, смачний і універсальний овоч. З нього готують багато найрізноманітніших страв — і неперевершені кекси, пироги та запіканки, каші та пюре.
А спробуємо приготувати варення з гарбуза за рецептом "Це Смак"! Взимку його можна використовувати як смачне доповнення для брускет, як начинку для пиріжків і здобних рулетів або просто насолоджуватися, запиваючи ароматним чаєм або кавою. Ви отримаєте неперевершене задоволення від цього яскравого та вітамінного десерту!
Як приготувати гарбузове варення
Інгредієнти на 10 порцій:
- гарбуз – 2 кг;
- лимон – 2 шт.;
- цукор – 1,5 кг;
- апельсин – 2 шт.;
- імбир – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти промийте та почистьте. Зріжте шкірку з гарбуза, розріжте її, видаліть кісточки.
- Лимон, гарбуз, апельсин та імбир пропустіть через м’ясорубку. У масу додайте цукор, добре перемішайте і перекладіть в емальований посуд. Накрийте кришкою і залиште на пару годин настоюватися.
- Стерилізуйте банки та кришки, наповніть їх гарбузовим варенням та закрутіть.
Зберігайте їх відповідно до порад "Телеграфа" і насолоджуйтесь прекрасним десертом взимку. Смачного!