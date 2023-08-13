Рус

На це варення підуть кілограми гарбуза: вам навіть варити його не доведеться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На таке варення піде весь вирощений гарбуз
На таке варення піде весь вирощений гарбуз. Фото cesmak.info

Неймовірно корисна смакота без особливих клопотів

Гарбуз – яскравий продукт, без якого важко уявити сезонне меню. Це дуже корисний, смачний і універсальний овоч. З нього готують багато найрізноманітніших страв — і неперевершені кекси, пироги та запіканки, каші та пюре.

А спробуємо приготувати варення з гарбуза за рецептом "Це Смак"! Взимку його можна використовувати як смачне доповнення для брускет, як начинку для пиріжків і здобних рулетів або просто насолоджуватися, запиваючи ароматним чаєм або кавою. Ви отримаєте неперевершене задоволення від цього яскравого та вітамінного десерту!

Як приготувати гарбузове варення

Інгредієнти на 10 порцій:

  • гарбуз – 2 кг;
  • лимон – 2 шт.;
  • цукор – 1,5 кг;
  • апельсин – 2 шт.;
  • імбир – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти промийте та почистьте. Зріжте шкірку з гарбуза, розріжте її, видаліть кісточки.
  2. Лимон, гарбуз, апельсин та імбир пропустіть через м’ясорубку. У масу додайте цукор, добре перемішайте і перекладіть в емальований посуд. Накрийте кришкою і залиште на пару годин настоюватися.
  3. Стерилізуйте банки та кришки, наповніть їх гарбузовим варенням та закрутіть.

Зберігайте їх відповідно до порад "Телеграфа" і насолоджуйтесь прекрасним десертом взимку. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Варення #Гарбуз #Готуємо вдома