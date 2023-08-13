На це варення підуть кілограми гарбуза: вам навіть варити його не доведеться

Неймовірно корисна смакота без особливих клопотів

Гарбуз – яскравий продукт, без якого важко уявити сезонне меню. Це дуже корисний, смачний і універсальний овоч. З нього готують багато найрізноманітніших страв — і неперевершені кекси, пироги та запіканки, каші та пюре.

А спробуємо приготувати варення з гарбуза за рецептом "Це Смак"! Взимку його можна використовувати як смачне доповнення для брускет, як начинку для пиріжків і здобних рулетів або просто насолоджуватися, запиваючи ароматним чаєм або кавою. Ви отримаєте неперевершене задоволення від цього яскравого та вітамінного десерту!

Як приготувати гарбузове варення

Інгредієнти на 10 порцій:

гарбуз – 2 кг;

лимон – 2 шт.;

цукор – 1,5 кг;

апельсин – 2 шт.;

імбир – на свій смак.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти промийте та почистьте. Зріжте шкірку з гарбуза, розріжте її, видаліть кісточки. Лимон, гарбуз, апельсин та імбир пропустіть через м’ясорубку. У масу додайте цукор, добре перемішайте і перекладіть в емальований посуд. Накрийте кришкою і залиште на пару годин настоюватися. Стерилізуйте банки та кришки, наповніть їх гарбузовим варенням та закрутіть.

Зберігайте їх відповідно до порад "Телеграфа" і насолоджуйтесь прекрасним десертом взимку. Смачного!