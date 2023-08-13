Одна маленька хитрість — і ваша кава буде бадьорити ще більше

Ви навіть не підозрювали, що це можливо!

Кава – чи не найпопулярніший напій у світі. Цей напій п’ють уже не лише на сніданок, а в обід та на вечерю. На каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Здається, цей приголомшливий напій як атрибут сучасного життя – без нього нікуди. Чи можливо зробити його ще більш ароматним, смачним і бадьорим?

Так, якщо зварити її з секретом, як радить Pixelinform. Тільки спробуйте при варінні кави додати трохи цикорію – і ви уявлятимете собі ранок без такого напою! До речі, та напій вийде не просто смачним, а й корисним – цикорій має у своєму складі велику кількість поживних речовин. Ану насолоджуватися з користю ароматною кавою!

Як приготувати каву з цикорієм

Інгредієнти на дві чашки:

кава мелена – 30 г;

цикорій – 10 г;

сіль — 1 щіпка;

цукор – 10 г;

холодна вода – 400 мл.

Спосіб приготування:

У турку насипаємо каву та цикорій. За бажання можна додати сіль — вона потрібна для того, щоб прибрати кислинку з кави. Додаємо холодну воду і ставимо турку на вогонь нижче за середній. Після закипання вимикаємо вогонь та знімаємо турку з плити. За бажанням додаємо цукор і подаємо з молоком або вершками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незабутню каву. Вам знадобиться лише один інгредієнт.