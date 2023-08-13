Одна маленька хитрість — і ваша кава буде бадьорити ще більше
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Ви навіть не підозрювали, що це можливо!
Кава – чи не найпопулярніший напій у світі. Цей напій п’ють уже не лише на сніданок, а в обід та на вечерю. На каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Здається, цей приголомшливий напій як атрибут сучасного життя – без нього нікуди. Чи можливо зробити його ще більш ароматним, смачним і бадьорим?
Так, якщо зварити її з секретом, як радить Pixelinform. Тільки спробуйте при варінні кави додати трохи цикорію – і ви уявлятимете собі ранок без такого напою! До речі, та напій вийде не просто смачним, а й корисним – цикорій має у своєму складі велику кількість поживних речовин. Ану насолоджуватися з користю ароматною кавою!
Як приготувати каву з цикорієм
Інгредієнти на дві чашки:
- кава мелена – 30 г;
- цикорій – 10 г;
- сіль — 1 щіпка;
- цукор – 10 г;
- холодна вода – 400 мл.
Спосіб приготування:
- У турку насипаємо каву та цикорій. За бажання можна додати сіль — вона потрібна для того, щоб прибрати кислинку з кави.
- Додаємо холодну воду і ставимо турку на вогонь нижче за середній. Після закипання вимикаємо вогонь та знімаємо турку з плити.
- За бажанням додаємо цукор і подаємо з молоком або вершками.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незабутню каву. Вам знадобиться лише один інгредієнт.