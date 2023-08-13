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Гора смачних котлет із банки консервів та трьох картоплин: хитрий рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Прості в приготуванні котлети рибні
Прості в приготуванні котлети рибні. Фото today.ua

Про м’ясні биточки навіть не згадайте!

Котлети — одна з найпопулярніших страв. Їх можна готувати з будь-якого м’яса, додаючи овочі для соковитості та прянощі собі до смаку.

А ви знали, що для феєричних котлет не обов’язково перекладати багато продуктів? Їх можна приготувати всього з банки консервів та трьох картоплин. Зробіть найсмачніші котлети за рецептом "Патріотів України" і ви будете приголомшені простотою їх приготування та отриманим результатом. Ідемо готувати?

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт.;
  • рибна консерва (сардина чи скумбрія) – 1 б.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • манна крупа — 1 ст. л.;
  • сіль, перець – на свій смак.

Рецепт приготування:

  1. Зваріть картоплю в мундирі, очистьте її та остудіть.
  2. З рибної консерви злийте рідину, розімніть рибу вилкою.
  3. Цибулю очистьте і дрібно наріжте, за бажанням обсмажте і додайте в консерви.
  4. Картоплю натріть на дрібній тертці та додайте до консервів. Посоліть, поперчіть, додайте яйце і манну кашу, перемішайте. Сформуйте котлети та обваляйте їх у борошні.
  5. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте котлети з двох боків до золотистої скоринки.

Якщо любите котлети, приготуйте кабачкові биточки за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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