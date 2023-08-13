Гора смачних котлет із банки консервів та трьох картоплин: хитрий рецепт
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Про м’ясні биточки навіть не згадайте!
Котлети — одна з найпопулярніших страв. Їх можна готувати з будь-якого м’яса, додаючи овочі для соковитості та прянощі собі до смаку.
А ви знали, що для феєричних котлет не обов’язково перекладати багато продуктів? Їх можна приготувати всього з банки консервів та трьох картоплин. Зробіть найсмачніші котлети за рецептом "Патріотів України" і ви будете приголомшені простотою їх приготування та отриманим результатом. Ідемо готувати?
Як приготувати рибні котлети
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- рибна консерва (сардина чи скумбрія) – 1 б.;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- манна крупа — 1 ст. л.;
- сіль, перець – на свій смак.
Рецепт приготування:
- Зваріть картоплю в мундирі, очистьте її та остудіть.
- З рибної консерви злийте рідину, розімніть рибу вилкою.
- Цибулю очистьте і дрібно наріжте, за бажанням обсмажте і додайте в консерви.
- Картоплю натріть на дрібній тертці та додайте до консервів. Посоліть, поперчіть, додайте яйце і манну кашу, перемішайте. Сформуйте котлети та обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте котлети з двох боків до золотистої скоринки.
Якщо любите котлети, приготуйте кабачкові биточки за рецептом "Телеграфа". Смачного!