Гора смачних котлет із банки консервів та трьох картоплин: хитрий рецепт

Про м’ясні биточки навіть не згадайте!

Котлети — одна з найпопулярніших страв. Їх можна готувати з будь-якого м’яса, додаючи овочі для соковитості та прянощі собі до смаку.

А ви знали, що для феєричних котлет не обов’язково перекладати багато продуктів? Їх можна приготувати всього з банки консервів та трьох картоплин. Зробіть найсмачніші котлети за рецептом "Патріотів України" і ви будете приголомшені простотою їх приготування та отриманим результатом. Ідемо готувати?

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

рибна консерва (сардина чи скумбрія) – 1 б.;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

манна крупа — 1 ст. л.;

сіль, перець – на свій смак.

Рецепт приготування:

Зваріть картоплю в мундирі, очистьте її та остудіть. З рибної консерви злийте рідину, розімніть рибу вилкою. Цибулю очистьте і дрібно наріжте, за бажанням обсмажте і додайте в консерви. Картоплю натріть на дрібній тертці та додайте до консервів. Посоліть, поперчіть, додайте яйце і манну кашу, перемішайте. Сформуйте котлети та обваляйте їх у борошні. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте котлети з двох боків до золотистої скоринки.

Якщо любите котлети, приготуйте кабачкові биточки за рецептом "Телеграфа". Смачного!