Буде в холодильнику цілий рік: із цією яскравою намазкою голодним ніхто не ходитиме

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Солодкий і соковитий буряк — це не тільки спосіб зробити наші страви смачнішими та яскравішими, а й справжнє джерело вітамінів. Рецептів страв із цим овочом – неймовірна кількість, від класичного борщу до незвичайних сендвічів.

Єдине, що зупиняє кулінарів від приготування страв із буряком — її довге варіння. Shuba пропонує незвичайний рецепт намазки з буряка – для такої закуски не потрібно ні варити, ні запікати буряк. Він гаситиметься разом з іншими інгредієнтами, тому й збереже неймовірний смак та колір.

Як приготувати намазку з буряка

Інгредієнти на 4 порції:

буряк – 500 г;

яблука — 100 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

рослинна олія — 5 ст. л.;

білий винний оцет — 1 ч. л.;

лавровий лист мелений;

суміш перців, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте та наріжте буряк. Помийте яблука, видаліть серцевину з них і наріжте м'якуш. Часник почистьте та наріжте. Покладіть у чашу блендера і подрібніть в крихту бажаного розміру. Туди ж додайте олію, оцет, мелений лавровий лист і перець, все перемішайте. Бурякову масу викладіть у сотейник, накрийте кришкою і згасіть на слабкому вогні 20-30 хвилин або до бажаної м’якості буряка. Готову страву посоліть та перемішайте. За бажання додатково перебийте занурювальним блендером для більш гладкої текстури.

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