Буде в холодильнику цілий рік: із цією яскравою намазкою голодним ніхто не ходитиме
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Швидко та з підручних продуктів!
Солодкий і соковитий буряк — це не тільки спосіб зробити наші страви смачнішими та яскравішими, а й справжнє джерело вітамінів. Рецептів страв із цим овочом – неймовірна кількість, від класичного борщу до незвичайних сендвічів.
Єдине, що зупиняє кулінарів від приготування страв із буряком — її довге варіння. Shuba пропонує незвичайний рецепт намазки з буряка – для такої закуски не потрібно ні варити, ні запікати буряк. Він гаситиметься разом з іншими інгредієнтами, тому й збереже неймовірний смак та колір.
Як приготувати намазку з буряка
Інгредієнти на 4 порції:
- буряк – 500 г;
- яблука — 100 г;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- рослинна олія — 5 ст. л.;
- білий винний оцет — 1 ч. л.;
- лавровий лист мелений;
- суміш перців, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте та наріжте буряк. Помийте яблука, видаліть серцевину з них і наріжте м'якуш. Часник почистьте та наріжте.
- Покладіть у чашу блендера і подрібніть в крихту бажаного розміру. Туди ж додайте олію, оцет, мелений лавровий лист і перець, все перемішайте.
- Бурякову масу викладіть у сотейник, накрийте кришкою і згасіть на слабкому вогні 20-30 хвилин або до бажаної м’якості буряка.
- Готову страву посоліть та перемішайте. За бажання додатково перебийте занурювальним блендером для більш гладкої текстури.
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