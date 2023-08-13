Таким зефіркам діти точно будуть раді: десерт-п’ятихвилинка з підручних продуктів

За кожен шматочок діти встоять бій

Мало хто відмовиться від солодкого зефіру. Якість магазинних солодощів викликає багато питань, тоді чому б не приготувати смакоту вдома?

Це суперпростий та веселий літній десерт за рецептом Shuba сподобається всім! На відміну від магазинного він виходить корисним, м’яким та пружним.

Як приготувати домашній малиновий зефір

Інгредієнти:

малина — 300 г;

цукор — 750 г;

агар-агар — 10 г;

яєчний білок — 1 шт.;

вода — 180 мл;

цукрова пудра — 150 г.

Спосіб приготування:

Замочіть агар-агар у холодній воді відповідно до інструкцій на упаковуванні. Протріть малину через сито. До неї додайте 250 г цукру та перемішуйте до повного його розчинення. Залишіть на півгодини. Агар-агар додайте в цукор, закип’ятіть і варіть на маленькому вогні 5 хвилин. У великій мисці збийте яєчний білок з малиновим пюре, поки маса не світлішає. Додайте сироп і збийте до густини. Малинову масу покладіть у кондитерський мішок, посадіть зефір на пергамент і залиште сохнути на добу. Після цього посипте цукровою пудрою, зніміть з пергаменту і склейте попарно.

Спробуйте приготувати із домашнього зефіру неймовірний десерт за рецептом "Телеграфа". Такі солодощі завжди будуть у вас вдома!