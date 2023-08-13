Макорженики з яблуками: автентичний український десерт на Маковія 2023
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Чудовий десерт до свята і не тільки
Ми розповідали, як приготувати традиційний український десерт — соложеники. Наступні солодощі не менш смачні. Пропонуємо приготувати смачні макорженики на Маковія 2023.
Цей десерт простий та смачний. Це просто яблука, обсмажені в клярі та присипані маком, тож страва готується дуже швидко та з використанням доступних продуктів. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Яблука — 2 шт.
- Яйце куряче, жовток — 3 шт.
- Цукор — 1/2 склянки
- Масло вершкове 82% — 1 ст. л.
- Борошно — 2 ст. л.
- Олія, мак — до смаку
Спосіб приготування:
- Для кляру розтираємо яєчні жовтки з половиною склянки цукру та м’яким маслом. Маса повинна бути однорідною.
- Чистимо яблука. Нарізаємо їх на товстенькі кружальця та вирізаємо у кожного серцевину з насінням.
- В сковороді розігріваємо олію. Вмочуємо яблука в кляр та підсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків.
- Після смаження кожен макорженик обвалюємо в суміші маку та цукру. Подаємо охолодженими.
Рецепт максимально простий, його можна відтворити у лічені хвилини. Також ми розповідали, як спекти смачні булочки-маковички.