Макорженики з яблуками: автентичний український десерт на Маковія 2023

Чудовий десерт до свята і не тільки

Ми розповідали, як приготувати традиційний український десерт — соложеники. Наступні солодощі не менш смачні. Пропонуємо приготувати смачні макорженики на Маковія 2023.

Цей десерт простий та смачний. Це просто яблука, обсмажені в клярі та присипані маком, тож страва готується дуже швидко та з використанням доступних продуктів. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Яблука — 2 шт.

Яйце куряче, жовток — 3 шт.

Цукор — 1/2 склянки

Масло вершкове 82% — 1 ст. л.

Борошно — 2 ст. л.

Олія, мак — до смаку

Спосіб приготування:

Для кляру розтираємо яєчні жовтки з половиною склянки цукру та м’яким маслом. Маса повинна бути однорідною. Чистимо яблука. Нарізаємо їх на товстенькі кружальця та вирізаємо у кожного серцевину з насінням. В сковороді розігріваємо олію. Вмочуємо яблука в кляр та підсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. Після смаження кожен макорженик обвалюємо в суміші маку та цукру. Подаємо охолодженими.

Рецепт максимально простий, його можна відтворити у лічені хвилини. Також ми розповідали, як спекти смачні булочки-маковички.