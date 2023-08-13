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Кілька картоплин і три яйця: цю піцу без м’яса домашні проситимуть постійно

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант швидкого обіду чи сніданку
Чудовий варіант швидкого обіду чи сніданку. Фото svitreceptiv.com

Просто натираємо картоплину і готуємо піцу

Ми розповідали, як швидко приготувати смачну піцу на сковороді. тепер ділимось рецептом цікавої її варіації — на картопляному тісті.

Вона не тільки дуже ароматна і смачна, а ще й корисна. Та й готується дуже просто. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • Картопля – 3 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сир твердий – 200 г
  • Томатна паста – 1 упаковка (приблизно 4-5 ст.л.)
  • Ріпчаста цибуля – 1 пучок
  • Вершки – 200 мл
  • Борошно – 150 мг
  • Розпушувач – 1 ст.л.
  • Сіль, перець, оливкова олія

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо. Нарізаємо її картоплечисткою на тонкі шматочки. Перекладаємо в окрему миску.
  2. Заливаємо шматочки водою. Залишаємо так приблизно на 15 хвилин. В цей час розігріваємо сковороду з олією.
  3. Нарізаємо та обсмажуємо цибулю. Моркву натираємо і відправляємо до цибулі. Обсмажуємо.
  4. Перець, нарізаний великими кубиками, теж обсмажуємо з іншими овочами. В кінці додаємо томатну пасту, сіль та перець.
  5. Зливаємо воду із картоплі. Додаємо до неї овочі зі сковорідки. Додаємо нарізану зелену цибулю.
  6. В окрему миску розбиваємо яйця, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком. В процесі вливаємо вершки та додаємо борошно з розпушувачем.
  7. Заливаємо отриманою сумішшю овочі. Ретельно перемішуємо.
  8. Деко застеляємо пергаментом. Рівномірно викладаємо суміш.
  9. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хвилин. В кінці засипаємо тертим сиром.

Готову піцу дістаємо з духовки. Вона легко ріжеться на шматочки і виходить дуже смачна. Також ми ділились рецептом смачних кабачкових оладок.

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#Рецепт #Картопля #Піца