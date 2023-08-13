Кілька картоплин і три яйця: цю піцу без м’яса домашні проситимуть постійно
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Просто натираємо картоплину і готуємо піцу
Ми розповідали, як швидко приготувати смачну піцу на сковороді. тепер ділимось рецептом цікавої її варіації — на картопляному тісті.
Вона не тільки дуже ароматна і смачна, а ще й корисна. Та й готується дуже просто. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Картопля – 3 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сир твердий – 200 г
- Томатна паста – 1 упаковка (приблизно 4-5 ст.л.)
- Ріпчаста цибуля – 1 пучок
- Вершки – 200 мл
- Борошно – 150 мг
- Розпушувач – 1 ст.л.
- Сіль, перець, оливкова олія
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо. Нарізаємо її картоплечисткою на тонкі шматочки. Перекладаємо в окрему миску.
- Заливаємо шматочки водою. Залишаємо так приблизно на 15 хвилин. В цей час розігріваємо сковороду з олією.
- Нарізаємо та обсмажуємо цибулю. Моркву натираємо і відправляємо до цибулі. Обсмажуємо.
- Перець, нарізаний великими кубиками, теж обсмажуємо з іншими овочами. В кінці додаємо томатну пасту, сіль та перець.
- Зливаємо воду із картоплі. Додаємо до неї овочі зі сковорідки. Додаємо нарізану зелену цибулю.
- В окрему миску розбиваємо яйця, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком. В процесі вливаємо вершки та додаємо борошно з розпушувачем.
- Заливаємо отриманою сумішшю овочі. Ретельно перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом. Рівномірно викладаємо суміш.
- Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хвилин. В кінці засипаємо тертим сиром.
Готову піцу дістаємо з духовки. Вона легко ріжеться на шматочки і виходить дуже смачна. Також ми ділились рецептом смачних кабачкових оладок.