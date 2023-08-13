Кілька картоплин і три яйця: цю піцу без м’яса домашні проситимуть постійно

Просто натираємо картоплину і готуємо піцу

Ми розповідали, як швидко приготувати смачну піцу на сковороді. тепер ділимось рецептом цікавої її варіації — на картопляному тісті.

Вона не тільки дуже ароматна і смачна, а ще й корисна. Та й готується дуже просто. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

Картопля – 3 шт.

Яйця – 3 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сир твердий – 200 г

Томатна паста – 1 упаковка (приблизно 4-5 ст.л.)

Ріпчаста цибуля – 1 пучок

Вершки – 200 мл

Борошно – 150 мг

Розпушувач – 1 ст.л.

Сіль, перець, оливкова олія

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо. Нарізаємо її картоплечисткою на тонкі шматочки. Перекладаємо в окрему миску. Заливаємо шматочки водою. Залишаємо так приблизно на 15 хвилин. В цей час розігріваємо сковороду з олією. Нарізаємо та обсмажуємо цибулю. Моркву натираємо і відправляємо до цибулі. Обсмажуємо. Перець, нарізаний великими кубиками, теж обсмажуємо з іншими овочами. В кінці додаємо томатну пасту, сіль та перець. Зливаємо воду із картоплі. Додаємо до неї овочі зі сковорідки. Додаємо нарізану зелену цибулю. В окрему миску розбиваємо яйця, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком. В процесі вливаємо вершки та додаємо борошно з розпушувачем. Заливаємо отриманою сумішшю овочі. Ретельно перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом. Рівномірно викладаємо суміш. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хвилин. В кінці засипаємо тертим сиром.

Готову піцу дістаємо з духовки. Вона легко ріжеться на шматочки і виходить дуже смачна. Також ми ділились рецептом смачних кабачкових оладок.