Як двома кабачками розбудити всю родину: фантастичний рецепт овочевих оладок
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Раз спробуєте — і прокидатиметеся так завжди
Кабачки — настільки універсальний літній овоч. З нього можна приготувати абсолютно все — від неперевершеного соусу до макаронів до запіканки.
"Їсти" пропонує ще один рецепт — кабачкові оладки. З приготуванням такої страви ви впораєтеся швидко: вам потрібно лише натерти кабачки, змішати всі інгредієнти та посмажити. Поки ваш коханий прокинеться – ви вже на нього чекатимете з неперевершеним сніданком.
Як приготувати оладки з кабачків
Інгредієнти:
- 2 середні кабачки;
- 2 яйця;
- 50 г твердого сиру;
- 3 зубці часнику;
- 2 ст. л. борошна;
- сіль, перець, свіжа зелень (кріп, петрушка) – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки, зріжте плодоніжки. Наріжте овочі на великій тертці. Додайте яйця та перемішайте все.
- На великій тертці натріть сир. Часник почистьте і дрібно наріжте ножем або пропустіть через прес. Зелень дрібно наріжте.
- У кабачкову масу додайте натертий сир, зелень та часник, борошно, сіль та перець на свій смак. Все добре перемішайте.
- На розігрітій сковороді з рафінованою олією столовою ложкою викладіть кабачкове тісто. Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків.
До кабачкових оладок приготуйте соус тартар за рецептом "Телеграфа". Смачного!