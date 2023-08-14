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Як двома кабачками розбудити всю родину: фантастичний рецепт овочевих оладок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжні, корисні та смачні кабачкові оладки
Ніжні, корисні та смачні кабачкові оладки. Фото jisty.com.ua

Раз спробуєте — і прокидатиметеся так завжди

Кабачки — настільки універсальний літній овоч. З нього можна приготувати абсолютно все — від неперевершеного соусу до макаронів до запіканки.

"Їсти" пропонує ще один рецепт — кабачкові оладки. З приготуванням такої страви ви впораєтеся швидко: вам потрібно лише натерти кабачки, змішати всі інгредієнти та посмажити. Поки ваш коханий прокинеться – ви вже на нього чекатимете з неперевершеним сніданком.

Як приготувати оладки з кабачків

Інгредієнти:

  • 2 середні кабачки;
  • 2 яйця;
  • 50 г твердого сиру;
  • 3 зубці часнику;
  • 2 ст. л. борошна;
  • сіль, перець, свіжа зелень (кріп, петрушка) – на свій смак.

Спосіб приготування:

  • Помийте кабачки, зріжте плодоніжки. Наріжте овочі на великій тертці. Додайте яйця та перемішайте все.
  • На великій тертці натріть сир. Часник почистьте і дрібно наріжте ножем або пропустіть через прес. Зелень дрібно наріжте.
  • У кабачкову масу додайте натертий сир, зелень та часник, борошно, сіль та перець на свій смак. Все добре перемішайте.
  • На розігрітій сковороді з рафінованою олією столовою ложкою викладіть кабачкове тісто. Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків.

До кабачкових оладок приготуйте соус тартар за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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