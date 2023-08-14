Як тільки відвернетеся — з’їдять усю тарілку: рецепт фантастичних пиріжків з яблуками
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Усього 15 хвилин – і страва на столі!
Пам’ятаєте, як у дитинстві збирали соковиті яблука, несли їх на кухню та смажили разом із родиною смачні пиріжки? Саме їх спробуємо зараз приготувати.
"Бабусині рецепти" порадують вас не лише приголомшливим рецептом страви, а й процесом її приготування. Адже це дуже велика насолода — зібратися сім’єю, замісити тісто і посмажити смакоту. До того ж, рецепт можна змінити відповідно до власного смаку – приготувати їх із грушею чи смородиною, чи прибрати корицю, якщо ви її не любите.
Як приготувати яблучні пиріжки
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор – 30 г;
- молоко – 130 мл;
- борошно — 125 г;
- розпушувач – ⅓ ч.л.;
- лимонна цедра — ⅓ ч.л.;
- кориця — ч.л.;
- яблука – 3 шт.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо яйця з цукром та сіллю, збиваємо до однорідності. В отриману яєчну суміш вливаємо лимонну цедру, молоко і додаємо корицю. Все збиваємо вінчиком.
- З’єднуємо борошно з розпушувачем, просіюємо в яєчну суміш. Лопаткою замішуємо рідке тісто.
- Яблука миємо, очищаємо їх від шкірки та насіння. М’якуш нарізаємо кільцями товщиною 1 см.
- Розігріваємо сковороду олією.
- Кожне кільце яблука обмочуємо в тісто і викладаємо в сковороду. Обсмажуємо до золотистої скоринки.
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