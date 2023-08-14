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Як тільки відвернетеся — з’їдять усю тарілку: рецепт фантастичних пиріжків з яблуками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажені пиріжки не лише смачні, а й прості у приготуванні
Смажені пиріжки не лише смачні, а й прості у приготуванні. Фото babusyni-retsepty

Усього 15 хвилин – і страва на столі!

Пам’ятаєте, як у дитинстві збирали соковиті яблука, несли їх на кухню та смажили разом із родиною смачні пиріжки? Саме їх спробуємо зараз приготувати.

"Бабусині рецепти" порадують вас не лише приголомшливим рецептом страви, а й процесом її приготування. Адже це дуже велика насолода — зібратися сім’єю, замісити тісто і посмажити смакоту. До того ж, рецепт можна змінити відповідно до власного смаку – приготувати їх із грушею чи смородиною, чи прибрати корицю, якщо ви її не любите.

Як приготувати яблучні пиріжки

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор – 30 г;
  • молоко – 130 мл;
  • борошно — 125 г;
  • розпушувач – ⅓ ч.л.;
  • лимонна цедра — ⅓ ч.л.;
  • кориця — ч.л.;
  • яблука – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо яйця з цукром та сіллю, збиваємо до однорідності. В отриману яєчну суміш вливаємо лимонну цедру, молоко і додаємо корицю. Все збиваємо вінчиком.
  2. З’єднуємо борошно з розпушувачем, просіюємо в яєчну суміш. Лопаткою замішуємо рідке тісто.
  3. Яблука миємо, очищаємо їх від шкірки та насіння. М’якуш нарізаємо кільцями товщиною 1 см.
  4. Розігріваємо сковороду олією.
  5. Кожне кільце яблука обмочуємо в тісто і викладаємо в сковороду. Обсмажуємо до золотистої скоринки.

Рекомендуємо також приготувати пиріжки з капустою за рецептом "Телеграфа". У це важко повірити, але їх навіть ліпити не треба!

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