Як тільки відвернетеся — з’їдять усю тарілку: рецепт фантастичних пиріжків з яблуками

Усього 15 хвилин – і страва на столі!

Пам’ятаєте, як у дитинстві збирали соковиті яблука, несли їх на кухню та смажили разом із родиною смачні пиріжки? Саме їх спробуємо зараз приготувати.

"Бабусині рецепти" порадують вас не лише приголомшливим рецептом страви, а й процесом її приготування. Адже це дуже велика насолода — зібратися сім’єю, замісити тісто і посмажити смакоту. До того ж, рецепт можна змінити відповідно до власного смаку – приготувати їх із грушею чи смородиною, чи прибрати корицю, якщо ви її не любите.

Як приготувати яблучні пиріжки

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

сіль — щіпка;

цукор – 30 г;

молоко – 130 мл;

борошно — 125 г;

розпушувач – ⅓ ч.л.;

лимонна цедра — ⅓ ч.л.;

кориця — ч.л.;

яблука – 3 шт.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо яйця з цукром та сіллю, збиваємо до однорідності. В отриману яєчну суміш вливаємо лимонну цедру, молоко і додаємо корицю. Все збиваємо вінчиком. З’єднуємо борошно з розпушувачем, просіюємо в яєчну суміш. Лопаткою замішуємо рідке тісто. Яблука миємо, очищаємо їх від шкірки та насіння. М’якуш нарізаємо кільцями товщиною 1 см. Розігріваємо сковороду олією. Кожне кільце яблука обмочуємо в тісто і викладаємо в сковороду. Обсмажуємо до золотистої скоринки.

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