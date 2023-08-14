Любите чорницю — сподобається і ця страва: лінивий рецепт вареників
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Оригінальна страва із сезонних ягід
Якщо ви любите сир і хочете побалувати себе чимось смачним, вам обов’язково варто приготувати ліниві вареники. До того ж, у сезон улюблених ягід страва буде не лише смачною, а й корисною.
На приготування такої неймовірно простої та ситної страви за рецептом "Glamour" ви витратите буквально 20 хвилин. Запам’ятайте цей рецепт: вареники виходять настільки смачними, що ви їх готуватимете ще не раз. Швидшого і поживнішого перекусу для всієї родини складно придумати. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати!
Як приготувати ліниві вареники з чорницею
Інгредієнти:
- сир – 200 гр.;
- чорниця — 60-70 гр.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 0,5 ст.
- сіль — 1 щіпка;
- борошно — 3-4 ст. л.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішайте яйце, сир, ягоди, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти блендером. В масу додайте борошно і все перемішайте.
- Викладіть сирну масу на присипаний борошном стіл. З тіста зробіть ковбаску і наріжте її шматочками.
- Воду в каструлі доведіть до кипіння і підсоліть. По одному кладіть вареники у воду та варіть протягом 5-7 хвилин.
Приготуйте згущене молоко за рецептом "Телеграфа" і подавайте разом із лінивими варениками. Смачного!