Любите чорницю — сподобається і ця страва: лінивий рецепт вареників

Оригінальна страва із сезонних ягід

Якщо ви любите сир і хочете побалувати себе чимось смачним, вам обов’язково варто приготувати ліниві вареники. До того ж, у сезон улюблених ягід страва буде не лише смачною, а й корисною.

На приготування такої неймовірно простої та ситної страви за рецептом "Glamour" ви витратите буквально 20 хвилин. Запам’ятайте цей рецепт: вареники виходять настільки смачними, що ви їх готуватимете ще не раз. Швидшого і поживнішого перекусу для всієї родини складно придумати. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати ліниві вареники з чорницею

Інгредієнти:

сир – 200 гр.;

чорниця — 60-70 гр.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 0,5 ст.

сіль — 1 щіпка;

борошно — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте яйце, сир, ягоди, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти блендером. В масу додайте борошно і все перемішайте. Викладіть сирну масу на присипаний борошном стіл. З тіста зробіть ковбаску і наріжте її шматочками. Воду в каструлі доведіть до кипіння і підсоліть. По одному кладіть вареники у воду та варіть протягом 5-7 хвилин.

Приготуйте згущене молоко за рецептом "Телеграфа" і подавайте разом із лінивими варениками. Смачного!