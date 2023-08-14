Простий десерт: на магазинний зефір більше не подивитесь

Зовсім трохи зусиль — і смакота на столі

Ми ділились рецептом смачних булочок з маком. Не набагато складніше приготувати вдома ніжний та апетитний сливовий зефір.

На порталі "Факти" поділились рецептом смачного сливового зефіру із волоським горіхом. Це дуже смачне поєднання смаків, воно не залишить байдужим ні дорослих, ні дітей.

Інгредієнти для сиропу:

100 г сливового пюре

100 г яблучного пюре

50 г води

6 г агару

200 г цукру + 30 г глюкози

Для меренги:

70 г білка

70 г цукру

1−2 г лимонної кислоти

Спосіб приготування:

Горіхи чистимо, дрібнимо. Обсмажуємо на сухій сковороді. В сотейнику змішуємо пюре, воду, агар. З’єднуємо та додаємо цукор і глюкозний сироп. Варимо на середньому вогні. Від моменту, коли закипить, варимо ще чотири хвилини. Яєчний білок збиваємо до густої піни. Готовий сироп тонкою цівкою вливаємо в меренгу по стінці чаші. Після вливання збиваємо масу ще близько двох хвилин. Перекладаємо її в кондитерський мішок. Відсаджуємо зефір на пергамент або силіконовий коврик та зверху посипаємо підсмаженим волоським горіхом. Залишаємо зефір при кімнатній температурі для стабілізації. Це займе від 24 до 48 годин. В кінці готові зефірки припудрюємо цукровою пудрою.

Такий зефір зберігається при кімнатній температурі 2 тижні. Також ми ділились рецептом автентичних українських солодощів — макоржеників.