10 хвилин — і страва на столі: пісний бюджетний сніданок з одного кабачка

Завдяки одному інгредієнту страва вийде особливо смачною

Ми розповідали, як приготувати смачні овочеві оладки. Тепер ділимось рецептом незвичної і дуже смачної страви — пісного кабачкового коржика до сніданку.

Страва виходить дуже смачною та має чудову текстуру. Все завдяки одному несподіваному інгредієнту. Спробуйте додати у кабачкове тісто банан — і ви будете вражені.

Інгредієнти:

невеликий кабачок – 1 шт;

крохмаль – 30 г;

банан — 0,5 шт;

свіжий кріп;

сіль, перець — до смаку;

рослинна олія — для смаження;

помідор 1 шт.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо. Якщо він старий, то чистимо від насіння. Натираємо овоч на тертці та солимо. Залишаємо на 5 хв. Потім віджимаємо кабачкову масу від зайвого соку. Помідор та зелень миємо, просушуємо. Нарізаємо на дрібні шматочки. Банан розминаємо виделкою. Додаємо до нього кабачкову масу та крохмаль. Солимо, перчимо та перемішуємо. Вмішуємо шматочки помідорів та зелені. Паралельно розігріваємо сковороду. Обсмажуємо коржик з обох сторін на середньому вогні. Орієнтовний час приготування — 5-7 хвилин.

Виходить дуже смачна страва. Коржик можна підсмажити й більше — тому він буде хрумкіший. Також ми розповідали, як приготувати смачний пісний суп.