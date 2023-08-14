10 хвилин — і страва на столі: пісний бюджетний сніданок з одного кабачка
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Завдяки одному інгредієнту страва вийде особливо смачною
Ми розповідали, як приготувати смачні овочеві оладки. Тепер ділимось рецептом незвичної і дуже смачної страви — пісного кабачкового коржика до сніданку.
Страва виходить дуже смачною та має чудову текстуру. Все завдяки одному несподіваному інгредієнту. Спробуйте додати у кабачкове тісто банан — і ви будете вражені.
Інгредієнти:
- невеликий кабачок – 1 шт;
- крохмаль – 30 г;
- банан — 0,5 шт;
- свіжий кріп;
- сіль, перець — до смаку;
- рослинна олія — для смаження;
- помідор 1 шт.
Спосіб приготування:
- Кабачок миємо. Якщо він старий, то чистимо від насіння. Натираємо овоч на тертці та солимо.
- Залишаємо на 5 хв. Потім віджимаємо кабачкову масу від зайвого соку.
- Помідор та зелень миємо, просушуємо. Нарізаємо на дрібні шматочки.
- Банан розминаємо виделкою. Додаємо до нього кабачкову масу та крохмаль. Солимо, перчимо та перемішуємо.
- Вмішуємо шматочки помідорів та зелені. Паралельно розігріваємо сковороду.
- Обсмажуємо коржик з обох сторін на середньому вогні. Орієнтовний час приготування — 5-7 хвилин.
Виходить дуже смачна страва. Коржик можна підсмажити й більше — тому він буде хрумкіший. Також ми розповідали, як приготувати смачний пісний суп.