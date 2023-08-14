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Суперзаготівля на зиму: смачний горошок в банках

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Закриваємо зелений горошок на зиму Новина оновлена 14 серпня 2023, 16:43
Закриваємо зелений горошок на зиму. Фото shuba.life

Це капризний овоч для заготівлі, але він того вартий

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки. Тепер ділимось рецептом незвичної заготівлі — консервованого горошку.

Горошок рідко закривають, бо він доволі примхливий. Але, якщо є перевірений рецепт — немає нічого неможливого. Саме таким поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • молодий зелений горошок
  • 1 літр води
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • лимонна кислота на кінчику чайної ложки

Спосіб приготування:

  1. Очищений горошок ретельно промиваємо у холодній воді, просушуємо. Відварюємо його у киплячій воді хвилин 10-20.
  2. В процесі знімаємо піну, помішуємо. Готовий горошок відкидаємо на друшляк.
  3. Поки горошок вариться, готуємо розсіл для консервування. Всі компоненти змішуємо і кип’ятимо. Закладаємо горошок в банки та заливаємо розсолом.
  4. Прикриваємо банки кришками. Півлітрові банки стерилізуємо 30 хвилин у каструлі.
  5. Після цього кожну банку по черзі виймаємо, вливаємо у кожну по 1 десертній ложці 9% оцту. Герметично закриваємо.

Смак такого горошку виходить дуже гармонійним. Виходить просто та смачно. Також ми розповідали, як огірки на зиму не варто заготовляти.

Теги:
#Рецепт #Горошок #Консервація