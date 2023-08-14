Суперзаготівля на зиму: смачний горошок в банках

Це капризний овоч для заготівлі, але він того вартий

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки. Тепер ділимось рецептом незвичної заготівлі — консервованого горошку.

Горошок рідко закривають, бо він доволі примхливий. Але, якщо є перевірений рецепт — немає нічого неможливого. Саме таким поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

молодий зелений горошок

1 літр води

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

лимонна кислота на кінчику чайної ложки

Спосіб приготування:

Очищений горошок ретельно промиваємо у холодній воді, просушуємо. Відварюємо його у киплячій воді хвилин 10-20. В процесі знімаємо піну, помішуємо. Готовий горошок відкидаємо на друшляк. Поки горошок вариться, готуємо розсіл для консервування. Всі компоненти змішуємо і кип’ятимо. Закладаємо горошок в банки та заливаємо розсолом. Прикриваємо банки кришками. Півлітрові банки стерилізуємо 30 хвилин у каструлі. Після цього кожну банку по черзі виймаємо, вливаємо у кожну по 1 десертній ложці 9% оцту. Герметично закриваємо.

Смак такого горошку виходить дуже гармонійним. Виходить просто та смачно. Також ми розповідали, як огірки на зиму не варто заготовляти.