Суперзаготівля на зиму: смачний горошок в банках
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Це капризний овоч для заготівлі, але він того вартий
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки. Тепер ділимось рецептом незвичної заготівлі — консервованого горошку.
Горошок рідко закривають, бо він доволі примхливий. Але, якщо є перевірений рецепт — немає нічого неможливого. Саме таким поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- молодий зелений горошок
- 1 літр води
- 1 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- лимонна кислота на кінчику чайної ложки
Спосіб приготування:
- Очищений горошок ретельно промиваємо у холодній воді, просушуємо. Відварюємо його у киплячій воді хвилин 10-20.
- В процесі знімаємо піну, помішуємо. Готовий горошок відкидаємо на друшляк.
- Поки горошок вариться, готуємо розсіл для консервування. Всі компоненти змішуємо і кип’ятимо. Закладаємо горошок в банки та заливаємо розсолом.
- Прикриваємо банки кришками. Півлітрові банки стерилізуємо 30 хвилин у каструлі.
- Після цього кожну банку по черзі виймаємо, вливаємо у кожну по 1 десертній ложці 9% оцту. Герметично закриваємо.
Смак такого горошку виходить дуже гармонійним. Виходить просто та смачно. Також ми розповідали, як огірки на зиму не варто заготовляти.