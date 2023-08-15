Просто додайте лід у каву: літній рецепт ароматного напою

Напій не тільки підбадьорить, а й освіжить

Холодні кавові напої останніми роками особливо популярні. Кава з льодом рятує в теплу пору року, коли хочеться і каву випити, і остудитись від спеки було б непогано. Щоб не купувати улюбленого напою в кав’ярні, розповімо, як приготувати його вдома.

Один із найпопулярніших напоїв із льодом — фрапе. Це різновид кавового напою, що збивається до утворення піни. Основними компонентами кави фрапе є в основному розчинна кава, цукор та крижана вода, але ви за бажанням можете додавати й інші інгредієнти. Готуйте ідеальну холодну каву за рецептом "Главреда".

Як приготувати каву

Інгредієнти:

еспресо – 50 мл;

цукор — 1-2 ч. л.;

холодне молоко – 100 мл;

колотий лід – 1/3 склянки;

збиті вершки, карамель, шоколад — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Приготуйте еспресо і трохи охолодіть його. У чашу блендера покладіть колотий літ, додайте цукор, каву та холодне молоко. Усі збийте до утворення піни. Готовий напій вилийте у високу склянку, прикрасьте збитими вершками, карамеллю і тертим шоколадом. Подавайте та вживайте напій відразу.

Як приготувати вдома якісну каву, читайте у матеріалі "Телеграфа". Насолоджуйтесь ароматним напоєм!