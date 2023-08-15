Просто додайте лід у каву: літній рецепт ароматного напою
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Напій не тільки підбадьорить, а й освіжить
Холодні кавові напої останніми роками особливо популярні. Кава з льодом рятує в теплу пору року, коли хочеться і каву випити, і остудитись від спеки було б непогано. Щоб не купувати улюбленого напою в кав’ярні, розповімо, як приготувати його вдома.
Один із найпопулярніших напоїв із льодом — фрапе. Це різновид кавового напою, що збивається до утворення піни. Основними компонентами кави фрапе є в основному розчинна кава, цукор та крижана вода, але ви за бажанням можете додавати й інші інгредієнти. Готуйте ідеальну холодну каву за рецептом "Главреда".
Як приготувати каву
Інгредієнти:
- еспресо – 50 мл;
- цукор — 1-2 ч. л.;
- холодне молоко – 100 мл;
- колотий лід – 1/3 склянки;
- збиті вершки, карамель, шоколад — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Приготуйте еспресо і трохи охолодіть його.
- У чашу блендера покладіть колотий літ, додайте цукор, каву та холодне молоко. Усі збийте до утворення піни.
- Готовий напій вилийте у високу склянку, прикрасьте збитими вершками, карамеллю і тертим шоколадом. Подавайте та вживайте напій відразу.
Як приготувати вдома якісну каву, читайте у матеріалі "Телеграфа". Насолоджуйтесь ароматним напоєм!