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Просто додайте лід у каву: літній рецепт ароматного напою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Холодна кава фрапе
Холодна кава фрапе. Фото 1news.zp.ua

Напій не тільки підбадьорить, а й освіжить

Холодні кавові напої останніми роками особливо популярні. Кава з льодом рятує в теплу пору року, коли хочеться і каву випити, і остудитись від спеки було б непогано. Щоб не купувати улюбленого напою в кав’ярні, розповімо, як приготувати його вдома.

Один із найпопулярніших напоїв із льодом — фрапе. Це різновид кавового напою, що збивається до утворення піни. Основними компонентами кави фрапе є в основному розчинна кава, цукор та крижана вода, але ви за бажанням можете додавати й інші інгредієнти. Готуйте ідеальну холодну каву за рецептом "Главреда".

Як приготувати каву

Інгредієнти:

  • еспресо – 50 мл;
  • цукор — 1-2 ч. л.;
  • холодне молоко – 100 мл;
  • колотий лід – 1/3 склянки;
  • збиті вершки, карамель, шоколад — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте еспресо і трохи охолодіть його.
  2. У чашу блендера покладіть колотий літ, додайте цукор, каву та холодне молоко. Усі збийте до утворення піни.
  3. Готовий напій вилийте у високу склянку, прикрасьте збитими вершками, карамеллю і тертим шоколадом. Подавайте та вживайте напій відразу.

Як приготувати вдома якісну каву, читайте у матеріалі "Телеграфа". Насолоджуйтесь ароматним напоєм!

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#Рецепт #Кава #Готуємо вдома