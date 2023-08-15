Кращий рецепт до Яблучного Спасу: класичний рецепт улюбленої з дитинства шарлотки
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Приголомшлива випічка без особливої мороки
Не за горами християнське свято — Яблучний Спас або як його ще називають Свято перших плодів. Саме в цей день дозволялося ласувати плодами з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука. Традиційно цього дня готують шарлотку — неймовірно смачну випічку з яблук. Пропонуємо її та приготувати.
Класичний рецепт від Shuba містить лише чотири інгредієнти: яйця, борошно, цукор та яблука. Неперевершений смак, доступність інгредієнтів та простота приготування роблять її актуальною не лише на Спас, а й на сімейне чаювання.
Як приготувати класичну шарлотку з яблуками
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця курячі — 3 шт.;
- борошно пшеничне — 90 г;
- цукор — 90 г;
- яблука — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Яблука промийте, почистьте, розріжте на чотири частини. Виріжте серцевину і наріжте тонкими скибочками.
- Яйця акуратно розділіть на білки та жовтки. Білки збийте в пишну піну, додайте 30 г цукру і збийте.
- У жовтки додайте залишки цукру і збивайте міксером, поки маса не побіліє. Суміш вилийте у білкову, перемішайте. Додайте борошно і знову перемішайте.
- Форму для випікання діаметром 20 см змастіть вершковим маслом і присипте борошном. Викладіть частину тіста у форму та зверху розподіліть половину нарізаних яблук. Зверху додайте залишки тіста, на нього знову яблука.
- Шарлотку випікайте в розігрітій до 180-200°С духовці 30-40 хвилин. Коли вона трохи охолоне, дістаньте і посипте просіяною цукровою пудрою.
Якщо немає часу, приготуйте швидку шарлотку за рецептом "Телеграфа". Смачного!