Кращий рецепт до Яблучного Спасу: класичний рецепт улюбленої з дитинства шарлотки

Приголомшлива випічка без особливої мороки

Не за горами християнське свято — Яблучний Спас або як його ще називають Свято перших плодів. Саме в цей день дозволялося ласувати плодами з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука. Традиційно цього дня готують шарлотку — неймовірно смачну випічку з яблук. Пропонуємо її та приготувати.

Класичний рецепт від Shuba містить лише чотири інгредієнти: яйця, борошно, цукор та яблука. Неперевершений смак, доступність інгредієнтів та простота приготування роблять її актуальною не лише на Спас, а й на сімейне чаювання.

Як приготувати класичну шарлотку з яблуками

Інгредієнти на 4 порції:

яйця курячі — 3 шт.;

борошно пшеничне — 90 г;

цукор — 90 г;

яблука — 3 шт.

Спосіб приготування:

Яблука промийте, почистьте, розріжте на чотири частини. Виріжте серцевину і наріжте тонкими скибочками. Яйця акуратно розділіть на білки та жовтки. Білки збийте в пишну піну, додайте 30 г цукру і збийте. У жовтки додайте залишки цукру і збивайте міксером, поки маса не побіліє. Суміш вилийте у білкову, перемішайте. Додайте борошно і знову перемішайте. Форму для випікання діаметром 20 см змастіть вершковим маслом і присипте борошном. Викладіть частину тіста у форму та зверху розподіліть половину нарізаних яблук. Зверху додайте залишки тіста, на нього знову яблука. Шарлотку випікайте в розігрітій до 180-200°С духовці 30-40 хвилин. Коли вона трохи охолоне, дістаньте і посипте просіяною цукровою пудрою.

Якщо немає часу, приготуйте швидку шарлотку за рецептом "Телеграфа". Смачного!