Приготуйте майонез вдома – і ніколи більше не підійдете до магазинного!

Неймовірний соус із підручних продуктів

Майонез – це один із найпоширеніших соусів, який люблять і діти, і дорослі. Рідко який рецепт салату обходиться без цієї смачної заправки. Вибрати хороший майонез досить складно, інколи ж практично неможливо. Тому єдиний вихід у цій ситуації – приготувати її самому.

Рецепт від "Це Смак" настільки простий, що з приготуванням домашнього майонезу впорається навіть дитина! Крім того, у ньому немає ні консервантів, ні барвників, ні підсилювачів смаку. З цим соусом салати, запіканки та м’ясні страви будуть набагато смачнішими та кориснішими.

Як приготувати майонез зі сметани

Інгредієнти на 4 порції:

оливкова олія – 3 ст. л.;

сметана – 7 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

гірчичний порошок — 0,5 ч. л. (або 1 ч. л. гірчиці);

сіль — 1 щіпка;

цукор – 1 щіпка;

спеції (частковий порошок, суміш мелених спецій) – за бажанням.

Спосіб приготування:

В оливкову олію додайте сіль, цукор та гірчичний порошок та улюблені спеції. Все перемішайте. Додайте в суміш лимонний сік і сметану. Для зниження калорійності майбутнього соусу сметану можна замінити низькокалорійним йогуртом без добавок. Усі перемішайте до однорідної маси. Домашній соус готовий.

Додайте готовий майонез до улюбленого салату або запеченої картоплі та насолоджуйтесь. Смачного!