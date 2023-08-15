Найсмачніші мариновані огірки виходять саме так: простий рецепт із гірчицею

Ви готуватимете так щороку!

Вам здається, що ви спробували всі рецепти маринованих огірків, навіть бабусин спосіб без закочування? Тоді саме час експериментувати!

Почастуйте такими огірками з гірчицею друзів — і вони вдадуться до вас по добавку! Хитрі сусідки обов’язково попросять рецепт консервації від "Мета", адже смачніші вони нічого в житті не куштували!

Як приготувати мариновані огірки з гірчицею

Інгредієнти:

огірки — 1,5 кг;

сіль — 3 ст.л;

гірчичний порошок — 2 ст.л;

хрін — 1 лист;

вишня — 2 листи;

смородина чорна — 2 листи;

часник — 3 зубчики.

Спосіб приготування:

Якщо у вас магазинні огірки, замочіть їх на ніч у холодній воді – так вони стануть соковитими, хрусткими та дуже апетитними. Банки добре промийте за допомогою соди. На дно банки покладіть листочки хрону, смородини, вишні та цілі зубчики очищеного часнику. У кожну банку покладіть огірки, посоліть і залийте окропом догори. Накрийте кришкою та дайте їм настоятися протягом двох днів. Після закінчення цього терміну видаліть верхній шар у баночках, а розсіл закип’ятіть у каструлі. Розведіть гірчицю в розсолі або додайте в кожну банку. Залийте огірки розсолом і щільно закрийте кришками. Переверніть і залиште до повного остигання, після чого відправте в прохолодне місце.

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