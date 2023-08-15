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Найсмачніші мариновані огірки виходять саме так: простий рецепт із гірчицею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт хрумких маринованих огірків із гірчицею
Простий рецепт хрумких маринованих огірків із гірчицею. Фото Meta.ua

Ви готуватимете так щороку!

Вам здається, що ви спробували всі рецепти маринованих огірків, навіть бабусин спосіб без закочування? Тоді саме час експериментувати!

Почастуйте такими огірками з гірчицею друзів — і вони вдадуться до вас по добавку! Хитрі сусідки обов’язково попросять рецепт консервації від "Мета", адже смачніші вони нічого в житті не куштували!

Як приготувати мариновані огірки з гірчицею

Інгредієнти:

  • огірки — 1,5 кг;
  • сіль — 3 ст.л;
  • гірчичний порошок — 2 ст.л;
  • хрін — 1 лист;
  • вишня — 2 листи;
  • смородина чорна — 2 листи;
  • часник — 3 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Якщо у вас магазинні огірки, замочіть їх на ніч у холодній воді – так вони стануть соковитими, хрусткими та дуже апетитними.
  2. Банки добре промийте за допомогою соди. На дно банки покладіть листочки хрону, смородини, вишні та цілі зубчики очищеного часнику.
  3. У кожну банку покладіть огірки, посоліть і залийте окропом догори. Накрийте кришкою та дайте їм настоятися протягом двох днів.
  4. Після закінчення цього терміну видаліть верхній шар у баночках, а розсіл закип’ятіть у каструлі.
  5. Розведіть гірчицю в розсолі або додайте в кожну банку. Залийте огірки розсолом і щільно закрийте кришками. Переверніть і залиште до повного остигання, після чого відправте в прохолодне місце.

Спробуйте найпростіший рецепт маринованих огірків від "Телеграфа". Для нього вам не знадобиться ні оцет, ні цукор, ні стерилізація банок.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Гірчиця #Готуємо вдома