Найсмачніші мариновані огірки виходять саме так: простий рецепт із гірчицею
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Ви готуватимете так щороку!
Вам здається, що ви спробували всі рецепти маринованих огірків, навіть бабусин спосіб без закочування? Тоді саме час експериментувати!
Почастуйте такими огірками з гірчицею друзів — і вони вдадуться до вас по добавку! Хитрі сусідки обов’язково попросять рецепт консервації від "Мета", адже смачніші вони нічого в житті не куштували!
Як приготувати мариновані огірки з гірчицею
Інгредієнти:
- огірки — 1,5 кг;
- сіль — 3 ст.л;
- гірчичний порошок — 2 ст.л;
- хрін — 1 лист;
- вишня — 2 листи;
- смородина чорна — 2 листи;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування:
- Якщо у вас магазинні огірки, замочіть їх на ніч у холодній воді – так вони стануть соковитими, хрусткими та дуже апетитними.
- Банки добре промийте за допомогою соди. На дно банки покладіть листочки хрону, смородини, вишні та цілі зубчики очищеного часнику.
- У кожну банку покладіть огірки, посоліть і залийте окропом догори. Накрийте кришкою та дайте їм настоятися протягом двох днів.
- Після закінчення цього терміну видаліть верхній шар у баночках, а розсіл закип’ятіть у каструлі.
- Розведіть гірчицю в розсолі або додайте в кожну банку. Залийте огірки розсолом і щільно закрийте кришками. Переверніть і залиште до повного остигання, після чого відправте в прохолодне місце.
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