Додайте у фарш один інгредієнт – і ваші котлети будуть нереально соковитими: секретний рецепт
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Цей рецепт стане вашим коханим
Ароматні котлети – одна з найулюбленіших страв українців. Готують їх так часто, але чи завжди вони виходять смачними та соковитими?
"Сенсація" пропонує хитрість, за допомогою якої ваші котлети вийдуть не лише соковитими, а й не розвалюватимуться під час приготування. Вам необхідно додати лише розмочити батон або білий хліб у молоці – і від цієї страви ніхто не зможе відмовитись!
Як приготувати соковиті котлети
Інгредієнти:
- 500 г змішаного фаршу;
- 1-2 шматки білого хліба чи батона;
- півсклянки молока;
- 1 цибулина;
- 2-3 зубчики часнику;
- борошно для паніровки;
- сіль та перець на свій смак.
Спосіб приготування:
- З батона зрізаємо скоринку, кришимо його в ємність з молоком, розминаємо вилкою і залишаємо на 10 хвилин для просочення.
- Цибулю подрібнюємо, часник пропускаємо через прес або дрібно ріжемо.
- До фаршу додаємо розмочений батон, цибулю, часник, солимо і перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції. Усе змішуємо до однорідного стану.
- Формуємо руками котлети та паніруємо їх у борошні.
- Розігріваємо сковороду, обсмажуємо котлети на сильному вогні 5 хвилин. Перевертаємо, зменшуємо вогонь і смажимо ще 15 хвилин під кришкою.
- Готові котлети викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
Котлети добре подобаються з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь смачною стравою!