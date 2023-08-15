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Додайте у фарш один інгредієнт – і ваші котлети будуть нереально соковитими: секретний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Пишні та соковиті котлети
Пишні та соковиті котлети. Фото sensatsiya.com

Цей рецепт стане вашим коханим

Ароматні котлети – одна з найулюбленіших страв українців. Готують їх так часто, але чи завжди вони виходять смачними та соковитими?

"Сенсація" пропонує хитрість, за допомогою якої ваші котлети вийдуть не лише соковитими, а й не розвалюватимуться під час приготування. Вам необхідно додати лише розмочити батон або білий хліб у молоці – і від цієї страви ніхто не зможе відмовитись!

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

  • 500 г змішаного фаршу;
  • 1-2 шматки білого хліба чи батона;
  • півсклянки молока;
  • 1 цибулина;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • борошно для паніровки;
  • сіль та перець на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. З батона зрізаємо скоринку, кришимо його в ємність з молоком, розминаємо вилкою і залишаємо на 10 хвилин для просочення.
  2. Цибулю подрібнюємо, часник пропускаємо через прес або дрібно ріжемо.
  3. До фаршу додаємо розмочений батон, цибулю, часник, солимо і перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції. Усе змішуємо до однорідного стану.
  4. Формуємо руками котлети та паніруємо їх у борошні.
  5. Розігріваємо сковороду, обсмажуємо котлети на сильному вогні 5 хвилин. Перевертаємо, зменшуємо вогонь і смажимо ще 15 хвилин під кришкою.
  6. Готові котлети викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

Котлети добре подобаються з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь смачною стравою!

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома