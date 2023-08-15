Солодощі за лічені хвилини: простий та ситний сніданок з яблук
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Чудовий варіант швидкого сніданку
Ми розповідали, як приготувати овочеві оладки на сніданок. Ще одна варіація цієї страви — оладки з яблук. Вони дуже смачні, а ще чудово підходять для вегетеріанського та пісного меню.
Оладки виходять ароматні, ніжні і такі апетитні, що неможливо встояти і не спробувати шматочок. Рецептом поділились на порталі cookery.com.ua.
Інгредієнти:
- Борошно — 450 — 500 г
- Цукор — 100 г або за смаком
- Яблука — 500 г
- Олія — 3 столові ложки + для обсмажування
- Сода — 3/4 чайної ложки
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Яблука миємо, за допомогою ножа знімаємо шкірку. Вирізаємо серцевину з насінням, а м’якоть натираємо на дрібну тертку.
- Масу перекладаємо у миску. Додаємо соду і перемішуємо до однорідності. Залишаємо на кілька хвилин, щоб сода встигла вступити в реакцію з яблучною кислотою.
- Просіюємо у миску борошно, додаємо цукор і олію. Замішуємо тісто і додаємо трохи води. Консистенція повинна бути максимально однорідною.
- Оладки обсмажуємо на сковороді з невеликою кількістю олії. Викладаємо їх столовою ложкою. Ціль — смачна золотиста скоринка з обох боків.
Виходить дуже ароматно і смачно. Можна подавати їх з варенням або домашнім джемом — буде дуже смачно.