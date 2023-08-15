Пиріг, з яким впорається навіть аматор: найпростіша випічка з яблуками

Секрет — у використанні готового тіста

Ми розповідали, як приготувати цікавий український десерт — макорженики. Ще один традиційний десерт, який варто приготувати на Яблучний Спас — з яблуками. А щоб було простіше, для нього можна взяти готове тісто.

Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua. Це, мабуть, найпростіший пиріг з яблуками. Завдяки готовій основі з ним впорається навіть дитина.

Інгредієнти:

кілограм листкового тіста;

0,1 кг цукру;

дві маленькі ложки кориці;

0,8 кг яблук;

50 г борошна.

Спосіб приготування:

Для начинки з яблук знімаємо шкірку. Вирізаємо середину з насінням. М’якоть подрібнюємо на невеликі квадратики. Яблука присипаємо цукром, корицею та борошном. Ретельно перемішуємо — щоб сипучі інгредієнти якомога однорідніше розподілились по яблуках. Тісто розморожуємо, але не до кінця. Розкатуємо його у великий тонкий пласт. Викладаємо його у форму на шар пергаменту для випічки. Тісто, що звисає з країв, обрізаємо — воно ще знадобиться. Зверху викладаємо яблука. Ретельно защіплюємо краї. Залишки тіста, які залишились після обрізки, нарізаємо на смужки. Смужками прикрашаємо пиріг зверху так, щоб він вийшов напіввідкритим. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку на 30 хвилин при 180-190 градусах.

Найкраще пиріг діставати із форми, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як спекти смачні булочки з маком.