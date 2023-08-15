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Пиріг, з яким впорається навіть аматор: найпростіша випічка з яблуками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий десерт до чаю
Чудовий десерт до чаю. Фото prostoway

Секрет — у використанні готового тіста

Ми розповідали, як приготувати цікавий український десерт — макорженики. Ще один традиційний десерт, який варто приготувати на Яблучний Спас — з яблуками. А щоб було простіше, для нього можна взяти готове тісто.

Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua. Це, мабуть, найпростіший пиріг з яблуками. Завдяки готовій основі з ним впорається навіть дитина.

Інгредієнти:

  • кілограм листкового тіста;
  • 0,1 кг цукру;
  • дві маленькі ложки кориці;
  • 0,8 кг яблук;
  • 50 г борошна.

Спосіб приготування:

  1. Для начинки з яблук знімаємо шкірку. Вирізаємо середину з насінням. М’якоть подрібнюємо на невеликі квадратики.
  2. Яблука присипаємо цукром, корицею та борошном. Ретельно перемішуємо — щоб сипучі інгредієнти якомога однорідніше розподілились по яблуках.
  3. Тісто розморожуємо, але не до кінця. Розкатуємо його у великий тонкий пласт. Викладаємо його у форму на шар пергаменту для випічки. Тісто, що звисає з країв, обрізаємо — воно ще знадобиться.
  4. Зверху викладаємо яблука. Ретельно защіплюємо краї. Залишки тіста, які залишились після обрізки, нарізаємо на смужки.
  5. Смужками прикрашаємо пиріг зверху так, щоб він вийшов напіввідкритим. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку на 30 хвилин при 180-190 градусах.

Найкраще пиріг діставати із форми, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як спекти смачні булочки з маком.

Теги:
#Яблука #Пиріг #Випічка #Тісто #Яблучний Спас