Пиріг, з яким впорається навіть аматор: найпростіша випічка з яблуками
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Секрет — у використанні готового тіста
Ми розповідали, як приготувати цікавий український десерт — макорженики. Ще один традиційний десерт, який варто приготувати на Яблучний Спас — з яблуками. А щоб було простіше, для нього можна взяти готове тісто.
Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua. Це, мабуть, найпростіший пиріг з яблуками. Завдяки готовій основі з ним впорається навіть дитина.
Інгредієнти:
- кілограм листкового тіста;
- 0,1 кг цукру;
- дві маленькі ложки кориці;
- 0,8 кг яблук;
- 50 г борошна.
Спосіб приготування:
- Для начинки з яблук знімаємо шкірку. Вирізаємо середину з насінням. М’якоть подрібнюємо на невеликі квадратики.
- Яблука присипаємо цукром, корицею та борошном. Ретельно перемішуємо — щоб сипучі інгредієнти якомога однорідніше розподілились по яблуках.
- Тісто розморожуємо, але не до кінця. Розкатуємо його у великий тонкий пласт. Викладаємо його у форму на шар пергаменту для випічки. Тісто, що звисає з країв, обрізаємо — воно ще знадобиться.
- Зверху викладаємо яблука. Ретельно защіплюємо краї. Залишки тіста, які залишились після обрізки, нарізаємо на смужки.
- Смужками прикрашаємо пиріг зверху так, щоб він вийшов напіввідкритим. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку на 30 хвилин при 180-190 градусах.
Найкраще пиріг діставати із форми, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як спекти смачні булочки з маком.