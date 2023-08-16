Просто потрясіть пакет: простий рецепт маринованих помідорів

Чудова закуска і для пікніка, і для святкового столу

Мариновані овочі – це справжній хіт літа та відмовитися від них практично неможливо. Без такої чудової закуски не обійдеться жоден пікнік чи свято.

"Uaportal" пропонує приготувати цю смачну страву швидко та без зусиль. З простих продуктів, витративши небагато зусиль, ви отримаєте неймовірну страву. Пробуємо?

Як приготувати помідори в пакеті

Інгредієнти:

помідори невеликого розміру – 1 кг;

сіль великого помелу — 1 ст. л.;

цукор — 0,5 ст. л.;

часник — 2-3 зубчики;

зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;

2 чисті та сухі поліетиленові пакети.

Спосіб приготування:

Помідори промийте та злегка обсушіть серветкою або рушником. Хвостик виріжте разом із плодоніжкою Зверху помідора зробіть хрестоподібний надріз зверху для швидкого просолення. Почистьте часник, 2-3 зубчики наріжте на дрібні кубики. Разом із помитою зеленню відправте в чистий поліетиленовий пакет. Помідори помістіть у той самий пакет. Посипте помідори сіллю та цукром. Зауважте пакет, залишаючи трохи вільного місця для виділення рідини під час засолювання. Для рівномірного розподілу солі, цукру та часнику струсіть пакет. Покладіть пакет у глибоку тарілку або миску та залиште при кімнатній температурі на годину. Через вказаний час помідори будуть готові, але для кращого смаку та соковитості залиште їх ще на добу чи дві. Після досягнення бажаної консистенції розв’яжіть пакет і переведіть помідори в ємність, закрийте кришкою і поставте в холодильник.

Рекомендуємо ще приготувати мариновані кабачки у пакеті за рецептом "Телеграфа". Така закуска готується швидко, ще швидше з’їдається.