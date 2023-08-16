Просто потрясіть пакет: простий рецепт маринованих помідорів
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Чудова закуска і для пікніка, і для святкового столу
Мариновані овочі – це справжній хіт літа та відмовитися від них практично неможливо. Без такої чудової закуски не обійдеться жоден пікнік чи свято.
"Uaportal" пропонує приготувати цю смачну страву швидко та без зусиль. З простих продуктів, витративши небагато зусиль, ви отримаєте неймовірну страву. Пробуємо?
Як приготувати помідори в пакеті
Інгредієнти:
- помідори невеликого розміру – 1 кг;
- сіль великого помелу — 1 ст. л.;
- цукор — 0,5 ст. л.;
- часник — 2-3 зубчики;
- зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;
- 2 чисті та сухі поліетиленові пакети.
Спосіб приготування:
- Помідори промийте та злегка обсушіть серветкою або рушником. Хвостик виріжте разом із плодоніжкою
- Зверху помідора зробіть хрестоподібний надріз зверху для швидкого просолення.
- Почистьте часник, 2-3 зубчики наріжте на дрібні кубики. Разом із помитою зеленню відправте в чистий поліетиленовий пакет. Помідори помістіть у той самий пакет.
- Посипте помідори сіллю та цукром. Зауважте пакет, залишаючи трохи вільного місця для виділення рідини під час засолювання. Для рівномірного розподілу солі, цукру та часнику струсіть пакет.
- Покладіть пакет у глибоку тарілку або миску та залиште при кімнатній температурі на годину. Через вказаний час помідори будуть готові, але для кращого смаку та соковитості залиште їх ще на добу чи дві.
- Після досягнення бажаної консистенції розв’яжіть пакет і переведіть помідори в ємність, закрийте кришкою і поставте в холодильник.
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