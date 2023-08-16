Скільки не печіть — всі з’їдять до крихти: неймовірний рецепт яблучного пирога без яєць

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Не за горами Яблучний Спас. Він відзначатиметься у суботу, 19 серпня. Традиційно цього дня починали їсти яблука та готувати з них різноманітні страви, наприклад, класичну шарлотку.

Але що робити тим, хто дотримується Успенського посту, коли не можна вживати яйця? Приготувати яблучний пиріг без яєць. Shuba рекомендує для його приготування брати солодкі сорти яблук, а корицю, ваніль, мед та цукор – додавати до свого смаку.

Як приготувати яблучний пиріг без яєць

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 1.5 склянки;

вода — 0.5 склянки;

розпушувач — 2 ч. л.;

яблука — 6 шт.;

рослинна олія — 60 г;

цукор — 0.5 склянки;

ваніль, мед, кориця мелена — до свого смаку.

Спосіб приготування:

З’єднайте в мисці цукор, ваніль та корицю, додайте мед. Суміш залийте гарячою водою та перемішайте. Туди ж відправте олію і знову все перемішайте. Просійте в суміш борошно та розпушувач, перемішайте ложкою до однорідності. Яблука очистьте від шкірки, позбавтеся серцевини, м'якуш наріжте невеликими кубиками. Додайте в тісто і добре перемішайте. Вилийте тісто у форму та поставте в розігріту на 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати найкращі яблука до Спасу. Скористайтеся хитрощами та готуйте смачно та корисно!