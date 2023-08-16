Сир, зелень та секретний інгредієнт: деруни готуватимете лише за цим рецептом
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Так ви точно ніколи не готували!
Золоті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв. Ця поширена страва просто готується, відрізняється насиченим смаком та неймовірним ароматом. У класичному рецепті обов’язково присутня картопля, цибуля, яйця та приправи.
А що, якщо до страви додати гарбуз? "Мета" стверджує, що такі деруни вийдуть не лише неймовірно смачними, а ще й дуже корисними. До того ж таким блюдом ви зможете по-справжньому здивувати своїх близьких. Спробуємо?
Як приготувати деруни з гарбузом
Інгредієнти:
- гарбуз — 500 г;
- сир — 100 г;
- картопля — 300 г;
- пуку пшеничне — 8 ст.л;
- зелень, сіль, перець – на смак.
Спосіб приготування:
- М’якуш гарбуза і картопля натріть на великій тертці. Сир натріть, зелень дрібно наріжте. Всі інгредієнти змішайте, посоліть та поперчіть на свій смак.
- У масу додайте борошно, добре перемішайте.
- Змастіть сковороду олією та розігрійте як слід.
- Ложкою викладайте деруни та придавлюйте їх, щоб вони стали округлішими. Смажте деруни під закритою кришкою до золотистого кольору.
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