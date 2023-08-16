Сир, зелень та секретний інгредієнт: деруни готуватимете лише за цим рецептом

Так ви точно ніколи не готували!

Золоті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв. Ця поширена страва просто готується, відрізняється насиченим смаком та неймовірним ароматом. У класичному рецепті обов’язково присутня картопля, цибуля, яйця та приправи.

А що, якщо до страви додати гарбуз? "Мета" стверджує, що такі деруни вийдуть не лише неймовірно смачними, а ще й дуже корисними. До того ж таким блюдом ви зможете по-справжньому здивувати своїх близьких. Спробуємо?

Як приготувати деруни з гарбузом

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г;

сир — 100 г;

картопля — 300 г;

пуку пшеничне — 8 ст.л;

зелень, сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування:

М’якуш гарбуза і картопля натріть на великій тертці. Сир натріть, зелень дрібно наріжте. Всі інгредієнти змішайте, посоліть та поперчіть на свій смак. У масу додайте борошно, добре перемішайте. Змастіть сковороду олією та розігрійте як слід. Ложкою викладайте деруни та придавлюйте їх, щоб вони стали округлішими. Смажте деруни під закритою кришкою до золотистого кольору.

Спробуйте також приготувати деруни по-ірландськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!