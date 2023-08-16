Як приготувати незвичайний гарнір із молодої картоплі: просто додайте секретний інгредієнт

Близькі здивуються, але попросять ще

Картопляне пюре – це смак, знайомий нам із дитинства. Безумовно, у кожного кулінара свій фірмовий рецепт: з молоком, вершковим маслом або зі сметаною. Приготувати щось нове неможливо.

Однак якщо додати один секретний інгредієнт — і у вас уже не звичайне, знайоме з дитинства картопляне пюре, а розкішний ароматний гарнір! І цей секрет – це звичайний арахіс! Така страва за рецептом Shuba готується майже швидко і просто, а результат здивує всіх.

Як приготувати пюре з молодої картоплі

Інгредієнти на 4 порції:

картопля молода — 1 кг;

вершки 15% — 100 мл;

масло вершкове 73% — 50 г;

арахіс — 80 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте і помийте молоду картоплю. Покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 30 хвилин. Коли картопля буде готова, злийте воду і розімніть картоплею. Поки вариться картопля, обсмажте на сухій сковороді протягом кількох хвилин арахіс. Коли він охолоне, порубайте на великі шматочки. У картоплю додайте вершки та олію і перемішайте. Поперчіть, всипте арахіс і перемішайте.

Подавайте пюре гарячим до улюблених котлет або салату за рецептом "Телеграфа". Смачного!