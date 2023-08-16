Гарнір, через який ви забудете про шашлики: півгодини — і овочі на вугіллі готові

Кому потрібне м’ясо, коли є такі овочі на вугіллі?

Овочі на мангалі — це ідеальна закуска до улюблених шашликів. Це також незабутнє частування для тих, хто не любить м’ясо або просто стежить за своєю фігурою. Наступного разу, коли ви поїдете на природу, візьміть із собою більше овочів і приготуйте їх на розігрітому вугіллі.

У процесі приготування за рецептом Shuba овочі стануть м’якими всередині та насититься димом. Приготуйте такий чудовий гарнір на наступний пікнік.

Як приготувати овочі на вугіллі

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 1 шт.;

перець солодкий — 2 шт.;

печериці — 200 г;

цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;

томати чері — 200 г;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

прованські трави — 10 г;

оливкова олія — 30 мл;

зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Всі овочі та зелень вимийте та обсушіть. Очистьте цибулю, моркву та часник. Цибулю наріжте середніми шматочками, з перцю видаліть серцевину і наріжте смужками. Кабачки та моркву наріжте кружальцями, гриби навпіл. Помідори мають бути цілими. Усі інгредієнти складіть у миску. Посолити, поперчити їх, додати сушені трави, подрібнений часник і зелень. Полийте все оливковою олією та обережно перемішайте. По черзі на шампур нанизуйте всі овочі та смажте їх на гарячому вугіллі до рум’яності, постійно перевертаючи.

Подавайте готові овочі на шампурах разом з ароматним шашликом за рецептом "Телеграфа".