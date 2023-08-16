Поки гості зберуться, булочки все спечуться: неймовірний рецепт із пачки сиру та півсклянки молока

Такі булочки проситимуть завжди

Якщо ви любите сир, але класичні сирники вже набридли, пропонуємо приготувати сирні булочки. Цей простий і швидкий рецепт нагоді вам.

Для такої смакоти від "Бабусиних рецептів" головне — це бажання, трохи терпіння та кілька простих інгредієнтів у вас на кухні. Неймовірно смачні, але водночас прості у приготуванні солодкі сирні булочки рідні будуть їсти із задоволенням.

Як приготувати булочки

Інгредієнти

Для тіста:

сир – 200 г;

цукор – 100 г;

розтоплене вершкове масло — 25 мл;

молоко – 100 мл;

борошно — 260 г;

сода — 0,5 ч. л. + оцет або лимонний сік;

сіль — щіпка.

Для начинки:

сир – 200 г;

цукор – 2 ст. л.;

крохмаль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У місткості перемішуємо сир і цукор. До сирної маси додаємо розтоплене вершкове масло, молоко, сіль і перемішуємо. Гасимо соду оцтом або лимонним соком, додаємо в масу і знову перемішуємо. Сюди ж додаємо борошно, все змішуємо. Для приготування начинки в чисту місткість викладаємо сир, висипаємо цукор, кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Розкочуємо тісто прямокутником і нарізаємо його на однакові смужки. На край смужок викладаємо начинку, загортаємо в рулетики та викладаємо на застелений пергаментом лист. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

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