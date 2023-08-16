Поки гості зберуться, булочки все спечуться: неймовірний рецепт із пачки сиру та півсклянки молока
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі булочки проситимуть завжди
Якщо ви любите сир, але класичні сирники вже набридли, пропонуємо приготувати сирні булочки. Цей простий і швидкий рецепт нагоді вам.
Для такої смакоти від "Бабусиних рецептів" головне — це бажання, трохи терпіння та кілька простих інгредієнтів у вас на кухні. Неймовірно смачні, але водночас прості у приготуванні солодкі сирні булочки рідні будуть їсти із задоволенням.
Як приготувати булочки
Інгредієнти
Для тіста:
- сир – 200 г;
- цукор – 100 г;
- розтоплене вершкове масло — 25 мл;
- молоко – 100 мл;
- борошно — 260 г;
- сода — 0,5 ч. л. + оцет або лимонний сік;
- сіль — щіпка.
Для начинки:
- сир – 200 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- крохмаль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- У місткості перемішуємо сир і цукор.
- До сирної маси додаємо розтоплене вершкове масло, молоко, сіль і перемішуємо. Гасимо соду оцтом або лимонним соком, додаємо в масу і знову перемішуємо. Сюди ж додаємо борошно, все змішуємо.
- Для приготування начинки в чисту місткість викладаємо сир, висипаємо цукор, кукурудзяний крохмаль і перемішуємо.
- Розкочуємо тісто прямокутником і нарізаємо його на однакові смужки.
- На край смужок викладаємо начинку, загортаємо в рулетики та викладаємо на застелений пергаментом лист. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
Для любителів сиру пропонуємо приготувати запіканку з сиру за рецептом "Телеграфа". У цьому корисному десерті немає ні грама борошна