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Поки гості зберуться, булочки все спечуться: неймовірний рецепт із пачки сиру та півсклянки молока

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найніжніші та найпишніші сирні булочки
Найніжніші та найпишніші сирні булочки. Фото babusyni-retsepty

Такі булочки проситимуть завжди

Якщо ви любите сир, але класичні сирники вже набридли, пропонуємо приготувати сирні булочки. Цей простий і швидкий рецепт нагоді вам.

Для такої смакоти від "Бабусиних рецептів" головне — це бажання, трохи терпіння та кілька простих інгредієнтів у вас на кухні. Неймовірно смачні, але водночас прості у приготуванні солодкі сирні булочки рідні будуть їсти із задоволенням.

Як приготувати булочки

Інгредієнти

Для тіста:

  • сир – 200 г;
  • цукор – 100 г;
  • розтоплене вершкове масло — 25 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • борошно — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л. + оцет або лимонний сік;
  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • сир – 200 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • крохмаль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У місткості перемішуємо сир і цукор.
  2. До сирної маси додаємо розтоплене вершкове масло, молоко, сіль і перемішуємо. Гасимо соду оцтом або лимонним соком, додаємо в масу і знову перемішуємо. Сюди ж додаємо борошно, все змішуємо.
  3. Для приготування начинки в чисту місткість викладаємо сир, висипаємо цукор, кукурудзяний крохмаль і перемішуємо.
  4. Розкочуємо тісто прямокутником і нарізаємо його на однакові смужки.
  5. На край смужок викладаємо начинку, загортаємо в рулетики та викладаємо на застелений пергаментом лист. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Для любителів сиру пропонуємо приготувати запіканку з сиру за рецептом "Телеграфа". У цьому корисному десерті немає ні грама борошна

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#Рецепт #Булочки #Сир #Готуємо вдома