Замість шарлотки: яблучний пиріг, який близькі проситимуть і після свята

Приготуйте на дозвіллі такий десерт

Ми розповідали, як приготувати смачне монастирське тісто на пиріжки та булочки. Тепер ділимось рецептом повноцінного пирога, який можна приготувати на Яблучний Спас.

На порталі theLime поділились простим рецептом смачного яблучного насипного пирога. Його ще називають Три склянки. Пиріг виходить дуже смачним та соковитим.

Інгредієнти:

вершкове масло — 100 г

борошно — 1 склянка

манна крупа — 1 склянка

цукор — 1 склянка або трохи менше

розпушувач — 1 ч. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

кориця — 1 ч. л.

очищені яблука — 1,25 кг

лимонний сік — 3-5 ст. л.

волоські горіхи — 50 г

Спосіб приготування:

У глибоку миску висипаємо по 1 склянці манної крупи, борошна та цукру. Вмішуємо розпушувач та ванільний цукор. Яблука чистимо, вирізаємо серцевину. Тремо їх на тертці та поливаємо лимонним соком. Посипаємо корицею та перемішуємо все ложкою. На дно форми, застеленої пергаментним папером, тремо приблизно 20 г замороженого вершкового масла. Намагаємось рівномірно розподілити його. Насипаємо однорідним шаром приблизно 4-5 ст. л. сухої суміші. Зверху викладаємо третину натертих яблук. Так чергуємо шари яблук та сипучих інгредієнтів. Останнім має бути шар із манки, борошна та цукру. Зверху викладаємо горішки і терте вершкове масло. Випікаємо десерт у розігрітій до 180°С духовці приблизно 50-60 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою.

Пиріг дістаємо з форми, коли він повністю охолоне. Виходить дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати пиріг з листового тіста.