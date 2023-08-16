Такого ви ще не куштували: бюджетна начинка для вареників, яка затьмарить картоплю
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Виходить і смачно, і ситно, і дешево
Ми ділились чудовим рецептом тіста для вареників та пельменів. Для гарного тіста і начинку слід підібрати підходящу. Наприклад, такий незвичний варіант, як бюджетний паштет з ліверу.
Така начинка виходить і смачна, і поживна. Ще й дешевше, ніж із м’ясом. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 600 г субпродуктів (серце, легені тощо);
- 2 цибулини;
- 20 г олії;
- сіль, перець — до смаку;
- улюблені спеції.
Спосіб приготування:
- Субпродукти ретельно промиваємо. Шматочки відварюємо в окропі до готовності.
- Цибулю нарізаємо кубиками й обсмажуємо на олії до золотавого кольору. Охололий лівер прокручуємо через м’ясорубку.
- М’ясо змішуємо з підсмаженою цибулею. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Особливо виграшно у цьому випадку будуть смакувати хмелі-сунелі та мелений лавровий лист.
Така начинка готова, тому вареники з нею варяться до готовності тіста — в середньому, 5 хв. Смачно заправити їх смаженою цибулькою та приготувати смачний свіжий соус на основі йогурту — турецький "Хайдарі".