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Такого ви ще не куштували: бюджетна начинка для вареників, яка затьмарить картоплю

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий варіант начинки Новина оновлена 16 серпня 2023, 16:18
Чудовий варіант начинки. Фото smaktradytsii.com

Виходить і смачно, і ситно, і дешево

Ми ділились чудовим рецептом тіста для вареників та пельменів. Для гарного тіста і начинку слід підібрати підходящу. Наприклад, такий незвичний варіант, як бюджетний паштет з ліверу.

Така начинка виходить і смачна, і поживна. Ще й дешевше, ніж із м’ясом. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 600 г субпродуктів (серце, легені тощо);
  • 2 цибулини;
  • 20 г олії;
  • сіль, перець — до смаку;
  • улюблені спеції.

Спосіб приготування:

  1. Субпродукти ретельно промиваємо. Шматочки відварюємо в окропі до готовності.
  2. Цибулю нарізаємо кубиками й обсмажуємо на олії до золотавого кольору. Охололий лівер прокручуємо через м’ясорубку.
  3. М’ясо змішуємо з підсмаженою цибулею. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Особливо виграшно у цьому випадку будуть смакувати хмелі-сунелі та мелений лавровий лист.

Така начинка готова, тому вареники з нею варяться до готовності тіста — в середньому, 5 хв. Смачно заправити їх смаженою цибулькою та приготувати смачний свіжий соус на основі йогурту — турецький "Хайдарі".

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#Вареники #Рецепт #Начинка