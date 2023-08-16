Такого ви ще не куштували: бюджетна начинка для вареників, яка затьмарить картоплю

Виходить і смачно, і ситно, і дешево

Ми ділились чудовим рецептом тіста для вареників та пельменів. Для гарного тіста і начинку слід підібрати підходящу. Наприклад, такий незвичний варіант, як бюджетний паштет з ліверу.

Така начинка виходить і смачна, і поживна. Ще й дешевше, ніж із м’ясом. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

600 г субпродуктів (серце, легені тощо);

2 цибулини;

20 г олії;

сіль, перець — до смаку;

улюблені спеції.

Спосіб приготування:

Субпродукти ретельно промиваємо. Шматочки відварюємо в окропі до готовності. Цибулю нарізаємо кубиками й обсмажуємо на олії до золотавого кольору. Охололий лівер прокручуємо через м’ясорубку. М’ясо змішуємо з підсмаженою цибулею. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Особливо виграшно у цьому випадку будуть смакувати хмелі-сунелі та мелений лавровий лист.

Така начинка готова, тому вареники з нею варяться до готовності тіста — в середньому, 5 хв. Смачно заправити їх смаженою цибулькою та приготувати смачний свіжий соус на основі йогурту — турецький "Хайдарі".