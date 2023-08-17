Мінімум інгредієнтів – максимум смаку: простий рецепт найсмачнішого яблучного пирога

Приголомшлива випічка за пару помахів руки

У суботу, 19 серпня, в Україні святкуватимуть Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів. Традиційно у цей день ласують яблуками та печуть із них смаколики.

"Школа життя" пропонує без зайвого клопоту та витрат приготувати простий яблучний пиріг. Всі інгредієнти для такої випічки є на кухні, тому йдемо готувати!

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти для форми діаметром 22 см

Для яблучного шару:

20 г вершкового масла;

50 г цукру;

2-3 яблука;

1/3 ч. л. кориці.

Для тіста:

4 яйця;

дрібка солі;

1 ч. л. ванільного цукру;

160 г цукру;

130 г борошна + 1 ч. л. розпушувача.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, наріжте шматочками. Вершкове масло розтопіть в сковороді. Додайте цукор і нагрійте на середньому вогні, перемішуючи, до повного його розчинення. У сковороду додайте яблука та акуратно перемішуючи, доведіть їх до легкої м’якості. Це займе у вас приблизно 7-8 хвилин. Додайте корицю, перемішайте та зніміть з вогню. Для тіста з’єднайте яйця, щіпку солі, ванільний цукор. Збийте міксером до маси. Додайте цукор і продовжуйте збивати до однорідної маси. В масу просійте борошно з розпушувачем та замісіть тісто лопаткою. Воно має вийти середньої густоти. Форму застелите папером для випічки та розкладіть яблука, зверху вилийте тісто. Випікайте за 180 градусів 45-50 хвилин.

Приготуйте до Яблучного Спас також простий і ніжний яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа". Хорошого свята та смачного!