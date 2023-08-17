Мінімум інгредієнтів – максимум смаку: простий рецепт найсмачнішого яблучного пирога
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Приголомшлива випічка за пару помахів руки
У суботу, 19 серпня, в Україні святкуватимуть Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів. Традиційно у цей день ласують яблуками та печуть із них смаколики.
"Школа життя" пропонує без зайвого клопоту та витрат приготувати простий яблучний пиріг. Всі інгредієнти для такої випічки є на кухні, тому йдемо готувати!
Як приготувати яблучний пиріг
Інгредієнти для форми діаметром 22 см
Для яблучного шару:
- 20 г вершкового масла;
- 50 г цукру;
- 2-3 яблука;
- 1/3 ч. л. кориці.
Для тіста:
- 4 яйця;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 160 г цукру;
- 130 г борошна + 1 ч. л. розпушувача.
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, наріжте шматочками.
- Вершкове масло розтопіть в сковороді. Додайте цукор і нагрійте на середньому вогні, перемішуючи, до повного його розчинення.
- У сковороду додайте яблука та акуратно перемішуючи, доведіть їх до легкої м’якості. Це займе у вас приблизно 7-8 хвилин. Додайте корицю, перемішайте та зніміть з вогню.
- Для тіста з’єднайте яйця, щіпку солі, ванільний цукор. Збийте міксером до маси. Додайте цукор і продовжуйте збивати до однорідної маси.
- В масу просійте борошно з розпушувачем та замісіть тісто лопаткою. Воно має вийти середньої густоти.
- Форму застелите папером для випічки та розкладіть яблука, зверху вилийте тісто. Випікайте за 180 градусів 45-50 хвилин.
Приготуйте до Яблучного Спас також простий і ніжний яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа". Хорошого свята та смачного!