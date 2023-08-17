Щоб не включати духовку спекотним літом: готуємо яблучний пиріг у сковороді

Ніжний та простий яблучний пиріг

У суботу, 19 серпня, відзначається важливе свято — Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів. Традиційно цього дня люблять поласувати яблуками та випічкою з них.

Якщо не хочеться включати духовку в таку спеку, можна скористатися рецептом Shuba і приготувати яблучний пиріг на сковороді. Небагато часу — і в результаті ви отримаєте десерт, який нічим не поступається оригінальному яблучному пирогу з духовки.

Як приготувати яблучний пиріг на сковороді.

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 120 г;

молоко 2,8% — 90 мл;

яблука — 2 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукрова пудра — до свого смаку;

цукор — 100 г;

масло вершкове 73% — 50 г;

яйця курячі — 2 шт.;

екстракт ванілі — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте яйця із цукром. До яєчної маси додайте молоко, розм’якшене вершкове масло, ванільний екстракт. Все ретельно перемішайте. Додайте борошно та розпушувач. Перемішайте до отримання кремоподібної та густої суміші. Яблука промийте, обсушіть, почистьте. Наріжте їх тонкими скибочками. Змастіть сковороду вершковим або олією, викладіть скибочки яблук і залийте зверху тісто. Готуйте на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин.

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