Щоб не включати духовку спекотним літом: готуємо яблучний пиріг у сковороді
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Ніжний та простий яблучний пиріг
У суботу, 19 серпня, відзначається важливе свято — Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів. Традиційно цього дня люблять поласувати яблуками та випічкою з них.
Якщо не хочеться включати духовку в таку спеку, можна скористатися рецептом Shuba і приготувати яблучний пиріг на сковороді. Небагато часу — і в результаті ви отримаєте десерт, який нічим не поступається оригінальному яблучному пирогу з духовки.
Як приготувати яблучний пиріг на сковороді.
Інгредієнти на 6 порцій:
- борошно пшеничне — 120 г;
- молоко 2,8% — 90 мл;
- яблука — 2 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цукрова пудра — до свого смаку;
- цукор — 100 г;
- масло вершкове 73% — 50 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- екстракт ванілі — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте яйця із цукром. До яєчної маси додайте молоко, розм’якшене вершкове масло, ванільний екстракт. Все ретельно перемішайте.
- Додайте борошно та розпушувач. Перемішайте до отримання кремоподібної та густої суміші.
- Яблука промийте, обсушіть, почистьте. Наріжте їх тонкими скибочками.
- Змастіть сковороду вершковим або олією, викладіть скибочки яблук і залийте зверху тісто. Готуйте на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин.
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