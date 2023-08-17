Рецепт, від якого божеволіють греки: готуємо баклажани в клярі
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Неперевершена страва із простих продуктів
Сезон баклажанів у розпалі і потрібно цим користуватися. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від рулетів зі смачною начинкою до баклажанної ікри.
А хочете дізнатися, як люблять баклажани у Греції? Їх обсмажують у клярі. За рецептом Shuba скибочки овочів покривають густим кляром, а потім обсмажують у фритюрі. Виходить ідеальне блюдо і для сімейного обіду, і на святковий стіл.
Як приготувати баклажани в клярі по-грецьки
Інгредієнти на 8 порцій:
- баклажан — 2 шт.;
- сіль — 4 ч. л.;
- газована вода — 500 г;
- борошно пшеничне — 1 склянка;
- рослинна олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, обсушіть і наріжте на скибочки чи кружечки. Покладіть їх у миску, посоліть та залиште на 20-25 хвилин. Злийте рідину.
- Для приготування тіста налийте газовану воду в миску. Туди ж за допомогою вінчика або вилки повільно додайте борошно і сіль.
- У великій каструлі чи сковороді розігрійте олію на сильному вогні.
- Обваляйте баклажани в клярі, покладіть в масло і смажте 5-6 хвилин з обох боків до золотистого кольору.
- Викладайте баклажани на паперовий рушник для видалення надлишків олії та подавайте.
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