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Рецепт, від якого божеволіють греки: готуємо баклажани в клярі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірні баклажани в клярі по-грецьки
Неймовірні баклажани в клярі по-грецьки. Фото shuba.life

Неперевершена страва із простих продуктів

Сезон баклажанів у розпалі і потрібно цим користуватися. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від рулетів зі смачною начинкою до баклажанної ікри.

А хочете дізнатися, як люблять баклажани у Греції? Їх обсмажують у клярі. За рецептом Shuba скибочки овочів покривають густим кляром, а потім обсмажують у фритюрі. Виходить ідеальне блюдо і для сімейного обіду, і на святковий стіл.

Як приготувати баклажани в клярі по-грецьки

Інгредієнти на 8 порцій:

  • баклажан — 2 шт.;
  • сіль — 4 ч. л.;
  • газована вода — 500 г;
  • борошно пшеничне — 1 склянка;
  • рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, обсушіть і наріжте на скибочки чи кружечки. Покладіть їх у миску, посоліть та залиште на 20-25 хвилин. Злийте рідину.
  2. Для приготування тіста налийте газовану воду в миску. Туди ж за допомогою вінчика або вилки повільно додайте борошно і сіль.
  3. У великій каструлі чи сковороді розігрійте олію на сильному вогні.
  4. Обваляйте баклажани в клярі, покладіть в масло і смажте 5-6 хвилин з обох боків до золотистого кольору.
  5. Викладайте баклажани на паперовий рушник для видалення надлишків олії та подавайте.

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#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома