Рецепт, від якого божеволіють греки: готуємо баклажани в клярі

Неперевершена страва із простих продуктів

Сезон баклажанів у розпалі і потрібно цим користуватися. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від рулетів зі смачною начинкою до баклажанної ікри.

А хочете дізнатися, як люблять баклажани у Греції? Їх обсмажують у клярі. За рецептом Shuba скибочки овочів покривають густим кляром, а потім обсмажують у фритюрі. Виходить ідеальне блюдо і для сімейного обіду, і на святковий стіл.

Як приготувати баклажани в клярі по-грецьки

Інгредієнти на 8 порцій:

баклажан — 2 шт.;

сіль — 4 ч. л.;

газована вода — 500 г;

борошно пшеничне — 1 склянка;

рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, обсушіть і наріжте на скибочки чи кружечки. Покладіть їх у миску, посоліть та залиште на 20-25 хвилин. Злийте рідину. Для приготування тіста налийте газовану воду в миску. Туди ж за допомогою вінчика або вилки повільно додайте борошно і сіль. У великій каструлі чи сковороді розігрійте олію на сильному вогні. Обваляйте баклажани в клярі, покладіть в масло і смажте 5-6 хвилин з обох боків до золотистого кольору. Викладайте баклажани на паперовий рушник для видалення надлишків олії та подавайте.

Як позбавитися гіркоти в синеньких, читайте в матеріалі "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням!