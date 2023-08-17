Пожалієте, що не готували так раніше: найсмачніший шашлик готується саме так

Перед таким м’ясом ви не встоїте

Літо – це часті пікніки, експерименти з новими стравами та зустрічі з друзями за шматочком шашлику. Якщо всі рецепти м’яса вже випробувані, пропонуємо вам поекспериментувати!

Shuba пропонує особливий рецепт соковитого шашлику зі східними спеціями. Така пікантна страва ідеально підходить для смаження на мангалі або грилі в теплий літній день. Навряд чи хтось встоїть перед сумішшю спецій, м’яса та диму!

Як приготувати шашлик зі свинини

Інгредієнти на 5 порцій:

свинина – 1.2 кг;

цибуля ріпчаста — 6 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

зіра — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. Покладіть його в миску, посоліть та пам’ятайте. Цибуля повинна пустити сік. М’ясо помийте і наріжте порційними шматками приблизно 3×3 см. Викладіть його до цибулі, додайте спеції та ретельно перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште маринуватися на 2 години. Замариновані шматочки м’яса нанизуйте на шампури та смажте на гарячому мангалі приблизно 10-15 хвилин. Щоб м’ясо поступово просмажилося і підрум’янилося, періодично перевертайте.

Приготуйте до шашлику зі свинини ароматний соус за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!