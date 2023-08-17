Забудете попередні 1000 рецептів: такі кабачки у сметані вас проситимуть тричі на день
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Кращого рецепту не існує
Кабачок – це справжній король сезону! Скільки страв можна приготувати з цього овочу — від неперевершеної закуски французькою до улюбленої ікри на зиму.
Якщо здаватиметься, що всі рецепти вже перепробовані, на допомогу прийдуть "Бабусині рецепти" з кабачками у сметані. Овочі в ніжному соусі підкорять вас своєю приємною текстурою, насиченим смаком та дивовижним ароматом. І вам і вашим близьким обов’язково захочеться добавки.
Як приготувати кабачки у сметані
Інгредієнти:
- кабачок – 1 кг;
- соняшникова олія – 3 ст. л.;
- сушений базилік — 0,5 ч. л.;
- сушена петрушка — 1 ч. л.;
- чорний перець мелений, сіль – на свій смак;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- вода – 100 мл;
- сметана – 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- кріп – 20 г;
- пшеничне борошно — 1 ст. л.;
- часник – 2 зуб.
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки, видаліть плодоніжку. Розріжте на дві частини, кожну наріжте невеликими шматочками.
- Для приготування маринаду в невелику ємність влийте олію, додайте сушену петрушку, базилік і мелену паприку. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Готовий маринад влийте в кабачки, перемішайте і викладіть на лист. Відправте в розігріту до 220 градусів духовку на 15 хвилин.
- Для приготування соусу змішайте сметану з яйцем, додайте борошно, пропущене через часник і дрібно нарізану зелень. У соус додати воду, посолити, поперчити та перемішати до однорідності.
- Запечені кабачки перекладіть у сковороду, додайте|добавляйте| сметанний соус, перемішайте і доведіть до кипіння. Протушкуйте кабачки протягом 5 хвилин і подавайте на стіл.
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