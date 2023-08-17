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Забудете попередні 1000 рецептів: такі кабачки у сметані вас проситимуть тричі на день

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Апетитні кабачки у сметані
Апетитні кабачки у сметані. Фото babusyni-retsepty

Кращого рецепту не існує

Кабачок – це справжній король сезону! Скільки страв можна приготувати з цього овочу — від неперевершеної закуски французькою до улюбленої ікри на зиму.

Якщо здаватиметься, що всі рецепти вже перепробовані, на допомогу прийдуть "Бабусині рецепти" з кабачками у сметані. Овочі в ніжному соусі підкорять вас своєю приємною текстурою, насиченим смаком та дивовижним ароматом. І вам і вашим близьким обов’язково захочеться добавки.

Як приготувати кабачки у сметані

Інгредієнти:

  • кабачок – 1 кг;
  • соняшникова олія – 3 ст. л.;
  • сушений базилік — 0,5 ч. л.;
  • сушена петрушка — 1 ч. л.;
  • чорний перець мелений, сіль – на свій смак;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • вода – 100 мл;
  • сметана – 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • кріп – 20 г;
  • пшеничне борошно — 1 ст. л.;
  • часник – 2 зуб.

Спосіб приготування:

  1. Помийте кабачки, видаліть плодоніжку. Розріжте на дві частини, кожну наріжте невеликими шматочками.
  2. Для приготування маринаду в невелику ємність влийте олію, додайте сушену петрушку, базилік і мелену паприку. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
  3. Готовий маринад влийте в кабачки, перемішайте і викладіть на лист. Відправте в розігріту до 220 градусів духовку на 15 хвилин.
  4. Для приготування соусу змішайте сметану з яйцем, додайте борошно, пропущене через часник і дрібно нарізану зелень. У соус додати воду, посолити, поперчити та перемішати до однорідності.
  5. Запечені кабачки перекладіть у сковороду, додайте|добавляйте| сметанний соус, перемішайте і доведіть до кипіння. Протушкуйте кабачки протягом 5 хвилин і подавайте на стіл.

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