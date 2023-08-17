Повинна бути у кожному холодильнику: проста бюджетна намазка, що врятує від голоду

Чудовий ситний та смачний перекус

Намазки на бутерброди легко готуються і дуже виручають, якщо потрібно швидко з’їсти щось смачненьке. Ми розповідали, як готувати класичну сирну намазку. Тепер ділимось рецептом смачного рибного паштету.

Рецептом ріє зі скумбрії поділились на порталі "1 хвилина". Всього кілька продуктів — і вас в холодильнику буде чекати смачнюча намазка.

Інгредієнти:

1 скумбрія гарячого копчення

100 грамів вершкового сиру

1 невелика цибулина

половина зеленого яблука

кріп

чорний перець

Спосіб приготування:

Скумбрію чистимо від нутрощів та шкірки. Пінцетом вибираємо кісточки. Готове філе пропускаємо через блендер або нарізаємо малесенькими шматочками. Цибулю дрібно кришимо, заливаємо її окропом на кілька хвилин. Зливаємо воду та відкидаємо на сито. Половину яблука без шкірки також дуже дрібно кришимо. Додаємо цибулю, з якої стекла вода, та рибу. Все перемішуємо, додаємо перець, кріп та вершковий сир. Риба солона, тож найпевніше, що додаткова сіль не знадобиться.

Така намазка зберігається в закритій посудині в холодильнику не довше 7 днів. Також ми розповідали, як приготувати незвичне італійське закусочне масло.