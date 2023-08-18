Пиріжки з яблуками вийдуть м’якими як пух: простий рецепт неймовірної випічки
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Цю смакоту розхоплюють за секунди
У суботу, 19 серпня, в Україні відзначається Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів. Традиційно у це свято люблять поласувати яблуками та випічкою з них.
Тому пропонуємо приготувати пиріжки з яблуками в духовці за рецептом "УНІАН". Скуштувавши цю випічку у вас на святковому столі, друзі приходитимуть постійно.
Як приготувати пиріжки з яблуками в духовці
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 3 ст. (обсяг склянки — 200 мл);
- кефір — 1 ст.;
- олія рослинна — 0,5 ст. + для змащування пергаменту;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- дріжджі пресовані – 15 г (або дріжджі сухі – 5 г).
Для начинки:
- яблука — 4-5 шт.;
- кориця мелена — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- сік лимонний — 1 ст. л.
Для змащування:
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Зробіть у борошні поглиблення і вилийте туди теплі кефір та олію. Додайте дріжджі та цукор, злегка перемішайте та залиште у теплому місці на 10 хвилин.
- Після закінчення цього часу вимісіть тісто — воно повинно вийти м’яким і еластичним. Викладіть у миску, накрийте харчовою плівкою та залиште на 40 хвилин.
- Для начинки очистьте яблука, натріть їх на великій тертці, відіжміть сік і збризкайте лимонним соком. Додайте до них цукор, корицю та крохмаль, перемішайте.
- Тісто розділіть на десять рівних частин. Зробіть із них кульки та дайте їм 10 хвилин відпочити.
- Після розтягніть їх на коржики, покладіть начинку, защипніть краї.
- Духовку розігрійте до 180°. Деко застеліть пергаментом, змастіть олією і викладіть пиріжки. Змастіть їх жовтком із молоком.
- Деко з пиріжками відправте в розігріту духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин.
Якщо ж не хочете влітку вмикати духовку, приготуйте до Яблучного Спаса смажені пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного!