Пиріжки з яблуками вийдуть м’якими як пух: простий рецепт неймовірної випічки

Цю смакоту розхоплюють за секунди

У суботу, 19 серпня, в Україні відзначається Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів. Традиційно у це свято люблять поласувати яблуками та випічкою з них.

Тому пропонуємо приготувати пиріжки з яблуками в духовці за рецептом "УНІАН". Скуштувавши цю випічку у вас на святковому столі, друзі приходитимуть постійно.

Як приготувати пиріжки з яблуками в духовці

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 3 ст. (обсяг склянки — 200 мл);

кефір — 1 ст.;

олія рослинна — 0,5 ст. + для змащування пергаменту;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

дріжджі пресовані – 15 г (або дріжджі сухі – 5 г).

Для начинки:

яблука — 4-5 шт.;

кориця мелена — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.;

сік лимонний — 1 ст. л.

Для змащування:

жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Зробіть у борошні поглиблення і вилийте туди теплі кефір та олію. Додайте дріжджі та цукор, злегка перемішайте та залиште у теплому місці на 10 хвилин. Після закінчення цього часу вимісіть тісто — воно повинно вийти м’яким і еластичним. Викладіть у миску, накрийте харчовою плівкою та залиште на 40 хвилин. Для начинки очистьте яблука, натріть їх на великій тертці, відіжміть сік і збризкайте лимонним соком. Додайте до них цукор, корицю та крохмаль, перемішайте. Тісто розділіть на десять рівних частин. Зробіть із них кульки та дайте їм 10 хвилин відпочити. Після розтягніть їх на коржики, покладіть начинку, защипніть краї. Духовку розігрійте до 180°. Деко застеліть пергаментом, змастіть олією і викладіть пиріжки. Змастіть їх жовтком із молоком. Деко з пиріжками відправте в розігріту духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин.

Якщо ж не хочете влітку вмикати духовку, приготуйте до Яблучного Спаса смажені пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного!