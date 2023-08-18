У цій шарлотці немає жодного яйця: пісний рецепт випічки з яблуками

Напрочуд простий рецепт смакоти

Не за горами Яблучний Спас, або як його ще називають Свято перших плодів. Він відзначається 19 серпня. На це свято люблять поласувати яблуками та яблучною випічкою. Мабуть, найтрадиційніша випічка до Яблучного Спасу — це шарлотка.

Однак що робити тим, хто дотримується Успенського посту? Правильно, приготувати цю приголомшливу випічку без яєць за рецептом Food Oboz. Вам не знадобляться ні молочні продукти, ні яйця, але шарлотка вийде не менш ароматною та апетитною.

Як приготувати шарлотку без яєць

Інгредієнти:

яблука — 7 шт.;

пшеничне борошно — 400 г;

цукор — 200 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

сік апельсина — 180 мл;

лимонний сік — 30 мл;

рослинна олія — 80 мл;

сода — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яблука помийте. Видаліть серцевину і наріжте зручними скибочками. Форму для випікання змастіть, за бажанням застелите пергаментом. Викладіть яблука. Вони мають повністю покрити дно. В окремому посуді змішайте цукор, сіль, соки апельсина та лимона. Туди ж кількома частинами додайте борошно, ретельно розмішайте. Соду розбавте у воді, долийте в тісто і перемішайте вінчиком. Отриманим тестом закрийте яблука, розрівняйте і відправте випікатися на 50 хвилин при температурі 190°С. Дайте пиріг охолонути та подавайте на стіл.

Якщо ж ви не дотримуєтеся посту, приготуйте шарлотку за класичним рецептом "Телеграфа". Смачного!