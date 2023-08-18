Рецепт, який знають одиниці: нагодуйте сім’ю двома баклажанами та півкіло фаршу

Неперевершена страва із простих продуктів

Сезон баклажанів, тому пропонуємо цим скористатися. Рецептів смачних страв із цього овочу – безліч: від неймовірної закуски до фантастичної запіканки.

"Школа життя" ділиться ще одним неперевершеним рецептом баклажанів – з фаршем у клярі. Така ситна страва з підручних продуктів ситно нагодує всю вашу родину. Вам навіть не доведеться запрошувати дітей – вони з’їдять до останнього шматочка!

Як приготувати баклажани в клярі з фаршем

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт.;

фарш – 500 г;

сіль — 1/2 ч.л.;

цибулина – 1 шт.;

часник — 3 зуб.;

яйця – 2 шт.;

борошно – для обвалення;

соняшникова олія – для смаження;

чорний перець, солодка паприка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, наріжте шматочками трохи навскіс. Покладіть їх у миску, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин. Почистьте і подрібніть цибулю та часник, посоліть, додайте спеції на свій смак і перемішайте. Яйця збийте із сіллю. Тонкий фарш готового фаршу намажте на баклажан і обваляйте з усіх боків у борошні. Баклажан з фаршем опустіть у яйце та сковороду з олією фаршем вниз. Смажте на невеликому вогні під кришкою з двох боків до готовності – це триває десь 3-4 хвилини.

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