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Рецепт, який знають одиниці: нагодуйте сім’ю двома баклажанами та півкіло фаршу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні, соковиті та ситні баклажани у клярі з фаршем
Смачні, соковиті та ситні баклажани у клярі з фаршем. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Неперевершена страва із простих продуктів

Сезон баклажанів, тому пропонуємо цим скористатися. Рецептів смачних страв із цього овочу – безліч: від неймовірної закуски до фантастичної запіканки.

"Школа життя" ділиться ще одним неперевершеним рецептом баклажанів – з фаршем у клярі. Така ситна страва з підручних продуктів ситно нагодує всю вашу родину. Вам навіть не доведеться запрошувати дітей – вони з’їдять до останнього шматочка!

Як приготувати баклажани в клярі з фаршем

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 шт.;
  • фарш – 500 г;
  • сіль — 1/2 ч.л.;
  • цибулина – 1 шт.;
  • часник — 3 зуб.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – для обвалення;
  • соняшникова олія – для смаження;
  • чорний перець, солодка паприка – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, наріжте шматочками трохи навскіс. Покладіть їх у миску, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
  2. Почистьте і подрібніть цибулю та часник, посоліть, додайте спеції на свій смак і перемішайте.
  3. Яйця збийте із сіллю.
  4. Тонкий фарш готового фаршу намажте на баклажан і обваляйте з усіх боків у борошні.
  5. Баклажан з фаршем опустіть у яйце та сковороду з олією фаршем вниз. Смажте на невеликому вогні під кришкою з двох боків до готовності – це триває десь 3-4 хвилини.

Від гіркоти в синеньких можна позбутися, використовуючи лайфхаки "Телеграфа". Спробуйте - і ваші страви стануть ідеальними.

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#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома