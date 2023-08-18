Рецепт, який знають одиниці: нагодуйте сім’ю двома баклажанами та півкіло фаршу
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Неперевершена страва із простих продуктів
Сезон баклажанів, тому пропонуємо цим скористатися. Рецептів смачних страв із цього овочу – безліч: від неймовірної закуски до фантастичної запіканки.
"Школа життя" ділиться ще одним неперевершеним рецептом баклажанів – з фаршем у клярі. Така ситна страва з підручних продуктів ситно нагодує всю вашу родину. Вам навіть не доведеться запрошувати дітей – вони з’їдять до останнього шматочка!
Як приготувати баклажани в клярі з фаршем
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт.;
- фарш – 500 г;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- цибулина – 1 шт.;
- часник — 3 зуб.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – для обвалення;
- соняшникова олія – для смаження;
- чорний перець, солодка паприка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, наріжте шматочками трохи навскіс. Покладіть їх у миску, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
- Почистьте і подрібніть цибулю та часник, посоліть, додайте спеції на свій смак і перемішайте.
- Яйця збийте із сіллю.
- Тонкий фарш готового фаршу намажте на баклажан і обваляйте з усіх боків у борошні.
- Баклажан з фаршем опустіть у яйце та сковороду з олією фаршем вниз. Смажте на невеликому вогні під кришкою з двох боків до готовності – це триває десь 3-4 хвилини.
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