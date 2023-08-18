Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: за огірки за цим рецептом близькі будуть битися
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Сім’я буде просити ці огірки щодня
Хрумкі мариновані огірочки — це річ, яку майже неможливо не любити. Існують сотні рецептів цієї смачності, але більшість із них містять кислоту і цукор, та й стерилізувати їх – ще те задоволення.
Ви не повірите, але щоб замаринувати огірки за рецептом "Це Смак", не потрібний ні оцет, ні цукор, ні довгий процес стерилізації. Простіше рецепту ви не знайдете, а результат вас приємно здивує!
Як приготувати огірки без оцту, цукру та стерилізації
Інгредієнти на трилітрову банку:
- огірки – 1,5 кг;
- часник – 1 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- чорний перець (горошком) – 5 шт.;
- лавровий лист – 4 шт.;
- листя вишні – 3 шт.;
- листя смородини – 3 шт.;
- листя хрону – 3 шт.;
- парасольки кропу – 2 шт.
Спосіб приготування:
- На дно чистої банки викладіть листя смородини, хрону та вишні, суцвіття кропу та лавровий лист.
- Промийте огірки, відріжте кінчики. Щільно складіть їх у банку, потім додайте перець та часник.
- У невелику кількість холодної води додайте сіль, перемішайте до однорідності і залийте в банку. Долийте води без солі, закрийте банку пластмасовою кришкою і відправте у підвал.
А щоб огірки були хрусткими, додайте при засолюванні один інгредієнт. Ви будете всю зиму насолоджуватися неймовірною смакотою.