Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: за огірки за цим рецептом близькі будуть битися

Сім’я буде просити ці огірки щодня

Хрумкі мариновані огірочки — це річ, яку майже неможливо не любити. Існують сотні рецептів цієї смачності, але більшість із них містять кислоту і цукор, та й стерилізувати їх – ще те задоволення.

Ви не повірите, але щоб замаринувати огірки за рецептом "Це Смак", не потрібний ні оцет, ні цукор, ні довгий процес стерилізації. Простіше рецепту ви не знайдете, а результат вас приємно здивує!

Як приготувати огірки без оцту, цукру та стерилізації

Інгредієнти на трилітрову банку:

огірки – 1,5 кг;

часник – 1 шт.;

сіль – 1 ст. л.;

чорний перець (горошком) – 5 шт.;

лавровий лист – 4 шт.;

листя вишні – 3 шт.;

листя смородини – 3 шт.;

листя хрону – 3 шт.;

парасольки кропу – 2 шт.

Спосіб приготування:

На дно чистої банки викладіть листя смородини, хрону та вишні, суцвіття кропу та лавровий лист. Промийте огірки, відріжте кінчики. Щільно складіть їх у банку, потім додайте перець та часник. У невелику кількість холодної води додайте сіль, перемішайте до однорідності і залийте в банку. Долийте води без солі, закрийте банку пластмасовою кришкою і відправте у підвал.

А щоб огірки були хрусткими, додайте при засолюванні один інгредієнт. Ви будете всю зиму насолоджуватися неймовірною смакотою.