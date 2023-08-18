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Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: за огірки за цим рецептом близькі будуть битися

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт солоних огірків без оцту та цукру
Простий рецепт солоних огірків без оцту та цукру. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Сім’я буде просити ці огірки щодня

Хрумкі мариновані огірочки — це річ, яку майже неможливо не любити. Існують сотні рецептів цієї смачності, але більшість із них містять кислоту і цукор, та й стерилізувати їх – ще те задоволення.

Ви не повірите, але щоб замаринувати огірки за рецептом "Це Смак", не потрібний ні оцет, ні цукор, ні довгий процес стерилізації. Простіше рецепту ви не знайдете, а результат вас приємно здивує!

Як приготувати огірки без оцту, цукру та стерилізації

Інгредієнти на трилітрову банку:

  • огірки – 1,5 кг;
  • часник – 1 шт.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • чорний перець (горошком) – 5 шт.;
  • лавровий лист – 4 шт.;
  • листя вишні – 3 шт.;
  • листя смородини – 3 шт.;
  • листя хрону – 3 шт.;
  • парасольки кропу – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. На дно чистої банки викладіть листя смородини, хрону та вишні, суцвіття кропу та лавровий лист.
  2. Промийте огірки, відріжте кінчики. Щільно складіть їх у банку, потім додайте перець та часник.
  3. У невелику кількість холодної води додайте сіль, перемішайте до однорідності і залийте в банку. Долийте води без солі, закрийте банку пластмасовою кришкою і відправте у підвал.

А щоб огірки були хрусткими, додайте при засолюванні один інгредієнт. Ви будете всю зиму насолоджуватися неймовірною смакотою.

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#Рецепт #Огірки #Готуємо вдома