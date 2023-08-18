Корисна та швидка страва на сніданок: фантастичний рецепт овочевих оладок
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Ви не будете уявляти ранок по-іншому
Повітряні та ніжні на смак оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. А якщо ще блюдо з овочів — ціни йому немає!
Саме такі смачні, пишні та корисні оладки пропонує приготувати "Мета". Ніжна і ситна страва виходить з мінімуму інгредієнтів і без особливої метушні на кухні. Спробуйте — і готуватимете їх, поки є кабачки.
Як приготувати оладки з кабачків
Інгредієнти:
- 70 г борошна;
- 1 морква;
- 4 г солі;
- 2 кабачки;
- половина маленької цибулини;
- 45 мл соняшникової олії.
Спосіб приготування:
- Кабачки необхідно помити, почистити від плодоніжок і при необхідності від насіння. М’якуш потрібно натерти, залишити на кілька хвилин, щоб овоч виділив сік.
- Моркву та цибулю потрібно почистити. Моркву необхідно натерти на тертці, цибулю – дрібно порізати. Кабачки потрібно натерти окремо, щоб він пустив сік, який згодом потрібно відокремити та вилити.
- Далі необхідно змішати цибулю, моркву та кабачки. У суміш потрібно додати борошно і сіль — тісто має вийти дуже густим і в’язким.
- На розігріту сковороду з олією необхідно ложкою викласти тісто та обсмажити з двох сторін до золотистого кольору.
Приготуйте незрівнянний соус за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!