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Корисна та швидка страва на сніданок: фантастичний рецепт овочевих оладок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та ситні овочеві оладки
Смачні та ситні овочеві оладки. Фото Meta.ua

Ви не будете уявляти ранок по-іншому

Повітряні та ніжні на смак оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. А якщо ще блюдо з овочів — ціни йому немає!

Саме такі смачні, пишні та корисні оладки пропонує приготувати "Мета". Ніжна і ситна страва виходить з мінімуму інгредієнтів і без особливої метушні на кухні. Спробуйте — і готуватимете їх, поки є кабачки.

Як приготувати оладки з кабачків

Інгредієнти:

  • 70 г борошна;
  • 1 морква;
  • 4 г солі;
  • 2 кабачки;
  • половина маленької цибулини;
  • 45 мл соняшникової олії.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки необхідно помити, почистити від плодоніжок і при необхідності від насіння. М’якуш потрібно натерти, залишити на кілька хвилин, щоб овоч виділив сік.
  2. Моркву та цибулю потрібно почистити. Моркву необхідно натерти на тертці, цибулю – дрібно порізати. Кабачки потрібно натерти окремо, щоб він пустив сік, який згодом потрібно відокремити та вилити.
  3. Далі необхідно змішати цибулю, моркву та кабачки. У суміш потрібно додати борошно і сіль — тісто має вийти дуже густим і в’язким.
  4. На розігріту сковороду з олією необхідно ложкою викласти тісто та обсмажити з двох сторін до золотистого кольору.

Приготуйте незрівнянний соус за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сніданок #Оладки #Готуємо вдома