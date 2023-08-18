Ні грама м’яса: той секретний рецепт котлет, який ви так довго шукали

Повітряні котлети ви готуватимете тільки так

Що може бути смачніше за ароматні котлети? Відкушуєш шматочок, а всередині вона неймовірно соковита. Це ж страва мрії, чи не так?

Уявіть собі, що таку смакоту можна приготувати не з фаршу, а з курячих сердець. Несподівано, чи не так? Для рецепта "ТСН" вам знадобиться просто перекрутити через м’ясорубку серця, цибулю, додати трохи манки та обсмажити. Вийдуть пухкі, повітряні котлетки порадують всю вашу родину.

Як приготувати котлети з курячих сердець

Інгредієнти:

курячі серця — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

яйце – 1 шт.;

манна крупа — 6 ст. л.;

перець чорний мелений;

сіль;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Курячі серця промийте під проточною водою. Видаліть жир, протоки, судини та ще раз промийте. Цибулю та часник очистьте. Цибулю розріжте на шматочки. Пропустіть через м’ясорубку курячі серця, цибуля та часник. Додайте яйце, сіль, перець, манну крупу. Масу, що вийшла, добре перемішайте. Накрийте місткість із фаршем плівкою і залиште на 15-20 хвилин для набухання. На розігріту сковороду з олією столовою ложкою викладайте фарш. Котлети обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Смачні, соковиті та ароматні котлети можна приготувати також із банки консервів за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.