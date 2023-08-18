І до м’яса, і до риби, і до кабачків: соус за цим рецептом ви приготуєте за п’ять хвилин

Вишукана пікантність із простих продуктів

Справжні гурмани знають, що будь-яка страва без соусу – це як квітка без аромату. Саме заправка збагачує смак, розкриває його та надає вишуканій пікантності.

Сьогодні ми приготуємо універсальний соус зі сметани за рецептом Shuba. Він відмінно підійде до м’яса, риби, салатів, грибів, овочів, каш, запіканок і млинців. Такий соус ще називають "швидкою заправкою" через простоту приготування та бюджетність. До речі, рецепт можна з легкістю змінювати на свій смак, додаючи в сметанну суміш зелену цибулю, кріп, гірчицю, хрін, волоські горіхи або листя базиліка.

Як приготувати соус зі сметани

Інгредієнти на 2 порції:

паприка — 0.5 г;

цукор — 2 г;

часник, зубчики — 1 шт.;

олія соняшникова — 45 г;

оцет — 16 мл;

сметана 15% — 60 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Подрібніть зубчик часнику. Покладіть в миску сіль, перець, паприку, цукор, часник, олію та оцет. Збивайте кулінарним віночком до розчинення цукру. Додайте в суміш сметану і ще раз збийте. Соус готовий! Зберігайте в холодильнику не більше 3 діб.

Приготуйте шашлик по-грузинськи за рецептом "Телеграфа" та подавайте разом із соусом. Смачного!