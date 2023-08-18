Без цукру і мороки: за цей яблучний десерт домашні цілуватимуть вам руки

Чудова солодка випічка до Яблучного Спаса

Ми розповідали, як приготувати соковитий пиріг з листового тіста. Наступний рецепт десерту ще простіший. Такі запечені яблучка готуються наче за помахом чарівної палички.

Рецептом страви поділились на FoodOboz. Запечені яблука з родзинками точно сподобаються і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

яблука – 2 шт.

кисломолочний сир 5-9% – 100 г

родзинки – 20 г

підсолоджувач (найкраще підійде мед) – до смаку

кориця – до смаку

Спосіб приготування:

З яблук вирізаємо середину. Родзинки на кілька хвилин заливаємо окропом, тоді — відкидаємо на сито, щоб вода стікала. Сир перетираємо з медом через сито. Можна перебити блендером. Додаємо сухі родзинки та перемішуємо. Яблука викладаємо на деко, застелене пергаментом та накладаємо в них сирну начинку. Запікаємо їх в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Запікаємо до готовності — час залежить від розміру і сорту яблук.

Виходить дуже простий десерт. Можна змінювати начинку на власний розсуд — наприклад, додати горішків або шоколаду. Також ми розповідали, як приготувати макорженики.