Без цукру і мороки: за цей яблучний десерт домашні цілуватимуть вам руки
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Чудова солодка випічка до Яблучного Спаса
Ми розповідали, як приготувати соковитий пиріг з листового тіста. Наступний рецепт десерту ще простіший. Такі запечені яблучка готуються наче за помахом чарівної палички.
Рецептом страви поділились на FoodOboz. Запечені яблука з родзинками точно сподобаються і дорослим, і дітям.
Інгредієнти:
- яблука – 2 шт.
- кисломолочний сир 5-9% – 100 г
- родзинки – 20 г
- підсолоджувач (найкраще підійде мед) – до смаку
- кориця – до смаку
Спосіб приготування:
- З яблук вирізаємо середину. Родзинки на кілька хвилин заливаємо окропом, тоді — відкидаємо на сито, щоб вода стікала.
- Сир перетираємо з медом через сито. Можна перебити блендером.
- Додаємо сухі родзинки та перемішуємо. Яблука викладаємо на деко, застелене пергаментом та накладаємо в них сирну начинку.
- Запікаємо їх в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Запікаємо до готовності — час залежить від розміру і сорту яблук.
Виходить дуже простий десерт. Можна змінювати начинку на власний розсуд — наприклад, додати горішків або шоколаду. Також ми розповідали, як приготувати макорженики.