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Без цукру і мороки: за цей яблучний десерт домашні цілуватимуть вам руки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Десерт виходить ще й корисним, адже в ньому немає цукру Новина оновлена 18 серпня 2023, 12:01
Десерт виходить ще й корисним, адже в ньому немає цукру. Фото shuba.life

Чудова солодка випічка до Яблучного Спаса

Ми розповідали, як приготувати соковитий пиріг з листового тіста. Наступний рецепт десерту ще простіший. Такі запечені яблучка готуються наче за помахом чарівної палички.

Рецептом страви поділились на FoodOboz. Запечені яблука з родзинками точно сподобаються і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

  • яблука – 2 шт.
  • кисломолочний сир 5-9% – 100 г
  • родзинки – 20 г
  • підсолоджувач (найкраще підійде мед) – до смаку
  • кориця – до смаку

Спосіб приготування:

  1. З яблук вирізаємо середину. Родзинки на кілька хвилин заливаємо окропом, тоді — відкидаємо на сито, щоб вода стікала.
  2. Сир перетираємо з медом через сито. Можна перебити блендером.
  3. Додаємо сухі родзинки та перемішуємо. Яблука викладаємо на деко, застелене пергаментом та накладаємо в них сирну начинку.
  4. Запікаємо їх в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Запікаємо до готовності — час залежить від розміру і сорту яблук.

Виходить дуже простий десерт. Можна змінювати начинку на власний розсуд — наприклад, додати горішків або шоколаду. Також ми розповідали, як приготувати макорженики.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Випічка #Яблучний Спас